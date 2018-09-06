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Kendi binasını bedelsiz devreden bakanlık aylık 2.5 milyona kiraya çıktı!

Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Sıhhiye’deki tarihi binası Defterdarlık hizmeti için valiliğe bırakıldı. Bakanlık yeni binaya ayda 2.5 milyon lira ödeyecek.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 06:00 6 Eylül 2018
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Kendi binasını bedelsiz devreden bakanlık aylık 2.5 milyona kiraya çıktı!
Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Sıhhiye’deki tarihi binası Defterdarlık hizmeti için valiliğe bırakıldı. Bakanlık yeni binaya ayda 2.5 milyon lira ödeyecek.

Sağlık Bakanlığı, yıllardır kullandığı Sıhhiye'deki tarihi binasını boşaltıp aylık 2.5 milyon liraya kiraya çıktı. Bakanlık binası ise ücretsiz olarak Defterdarlık hizmetleri için Ankara Valiliği'ne verildi.

Geçen yıl Bilkent'teki lüks kiralık binaya taşınan bakanlık, şimdi de yıllarca hizmet verdiği tarihi binayı bedava elden çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı 8 Ağustos tarihli yazıyla, 4 bloktan oluşan tarihi bina, Defterdarlık için Ankara Valiliği'ne devredilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na tahsis edildi.

eski binA defterdarlık olacak Sağlık Bakanlığı'nın Sıhhiye'deki eski binası Ankara'ya gelen Avusturyalı mimar Theodor Jost tarafından 1926-1927 yıllarında inşa edilmişti.

ESKİ BİNA DEFTERDARLIK OLACAK
Sağlık Bakanlığı'nın Sıhhiye'deki eski binası Ankara'ya gelen Avusturyalı mimar Theodor Jost tarafından 1926-1927 yıllarında inşa edilmişti.

MİLYONLAR GİDİYOR

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl Ağustos ayında Ankara'nın gözde semti Bilkent'te hizmet binası kiraladı. Daha önce otel olarak planlanıp inşa edilen binaya, 2017'nin 5 aylık döneminde 2 milyon lira kira artı KDV olarak toplam 10 milyon 373 bin 267 lira ödendi. 2018'de aylık 2.5 milyon lira artı KDV oldu. CHP Manisa eski Milletvekili Yıldız Tur Biçer bir süre önce bu binayı TBMM gündemine getirmişti. Biçer SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı daha kaç yıl bu kiraları ödeyecek? Bakanlık bütçesinde görünmeyen kira bedeli, döner sermayeden ödeniyor. Sağlık çalışanlarına ve hastanelere çok görülen döner sermaye, şirketlere kira olarak ödeniyor'' dedi.

bakanlık otel binasına taşındı Bakanlığın yeni binası Ankara'nın gözde semti Bilkent'te. Bina, otel olarak planlanıp inşa edilmiş.

BAKANLIK OTEL BİNASINA TAŞINDI
Bakanlığın yeni binası Ankara'nın gözde semti Bilkent'te. Bina, otel olarak planlanıp inşa edilmiş.

Son güncelleme: android-time 06:0506.09.2018
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