Kral Selman’dan Erdoğan’a ‘uçak jesti’

Hükümete yakın kalemlerden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un, Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumuna'uçak jesti'nde bulunduğunu yazdı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli Washington Post gazetesine bir makale yazmış,

makalede; “Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Hadim ül Harameyn Kral Selman'ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir” ifadelerine yer vermişti.

Erdoğan’ın bu yorumuna ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’dan karşılık geldiği ortaya çıktı.

KRAL SELMAN, ERDOĞAN’I UÇAĞINA DAVET ETMİŞ

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın bu tutumunun Suudi Kral tarafından memnuniyetle karşılandığını yazdı. “Erdoğan, Kaşıkçı olayında Kral Selman ile veliaht prensi ayrı yere koymaya özen gösteriyor. Hatta ‘Hadim ül Harameyn', yani ‘Mekke ve Medine'nin hizmetkârı' unvanını hatırlatarak Kral Selman'a jest yapıyor.” diyen Selvi, bugünkü yazısında “Kral Selman da bu jesti karşılıksız bırakmıyor. Kaşıkçı cinayetinden sonra iki kez görüştüğü Erdoğan'a “15 Temmuz ve 24 Haziran'dan sonra ziyaretinize gelemedim. Benim hatam. Kusuruma bakmayın” diyor. Ardından, G-20 zirvesine uçağıyla birlikte gitmeyi teklif ediyor. Erdoğan bu davete teşekkür etmekle yetiniyor.” ifadelerine yer verdi.

Selvi yazısında “Erdoğan, Kral Selman'ı onore ederken bir parmağıyla da veliaht prensi işaret ediyor.” yorumunda bulundu.