Edirne ve Kırklareli’nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski, Demirköy ilçeleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi. Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

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KEŞAN’DA DA OKULLAR TATİL

Edirne’nin Keşan ilçesinde de kar yağışı sonrası buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

Keşan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde taşıma yapılan yollarda buzlanma riski nedeniyle 20.12.2018 Perşembe günü taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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Öte yandan Keşan’da kar yağışı etkisini kaybederken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle ana arterlerde oluşan buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapılıyor. AJANSLAR