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Kocaeli’de fabrika işçisi feci bir şekilde can verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir metal fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan Yılmaz Yuca (48) adlı işçi hayatını kaybetti.

android-time 00:15 14 Ekim 2018
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Kocaeli’de fabrika işçisi feci bir şekilde can verdi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir metal fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan Yılmaz Yuca (48) adlı işçi hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Çayırova ilçesinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada forklift operatörü olarak çalışan Yılmaz Yuca, bir anda kullandığı forkliftin kontrolünü kaybetti.

FOTO: İHA- KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE BİR METAL FABRİKASINDA DEVRİLEN FORKLİFTİN ALTINDA KALAN YILMAZ YUCA (48) ADLI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

FOTO: İHA- KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE BİR METAL FABRİKASINDA DEVRİLEN FORKLİFTİN ALTINDA KALAN YILMAZ YUCA (48) ADLI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Yuca, forkliftin altında kalarak yaralandı. Yuca’nın devrilen forkliftin altında kaldığını gören diğer işçiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince forkliftin altından çıkarılan yaralı Yuca, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde ise Yuca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yuca’nın cenazesi polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  DHA

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