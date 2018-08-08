Kocaeli’nde sivrisinek istilası

Kocaeli’de son günlerde sivrisinek saldırısı yaşanıyor. Bir gecede onlarca ısırığa sebep olan, yaraya dönüşen ve 15-20 gün geçmeyen sivrisinekler için henüz çözüm bulunmuş değil.Bu yıl ilk defa görülen bu yeni tür için vatandaş kendi önlemini almaya çalışıyor. 'İstila' ile ilgili konuşan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Zeki Hamşioğlu “Yeteri kadar ilaçlama yapılıyor mu bilmiyoruz.... Bu yıl karşımıza çıkan sivrisinek türü alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor ancak ölümcül bir etkisi yok." dedi.

Sıcak hava ile birlikte sivrisinekler özellikle akşamları Kocaeli’nde vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

Hem sesleri hem de ısırmaları sonrasındaki kaşıntı nedeniyle vatandaşlara rahat vermeyen sivrisinekler kentte paniğe neden oldu. Halk arasında “zehirli” olarak adlandırılan ve bu yıl ilk defa ortaya çıkan sivrisinek türü ısırdığı bölgede büyük bir şişliğe sebep oluyor.

Yaraya dönüşen ve 15-20 gün iyileşmeyen ısırığı olan sivrisinekler tek bir insanı onlarca defa ısırabiliyor. Kent halkı sivrisinekler nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Belediyenin düzenli olarak yaptığı ilaçlama da bu sivrisinek türü için henüz çözüm olmadı. Belediyenin ilaçları çare olmayınca Kocaeli halkı kendi önlemini aldı.

Çocuklarını oyun parkına götüren vatandaşlar salıncakların yanında ateş yakarak duman etkisiyle sivrisinekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

AEDES türü olduğu açıklanan sivrisineklerin, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'de yaşanan sel baskınları sonrasında çoğaldığı bildiriliyor.

YETERLİ İLAÇLAMA YAPILIYOR MU?

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Zeki Hamşioğlu sinek vakalarındaki artışla ilgili olarak “Yeteri kadar ilaçlama yapılıyor mu bilmiyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz her gün yağmur yağdığı için her tarafta su birikintileri oluştu. Bu su birikintileri de sivrisineklere yol açtı. Sivrisinekle mücadele de iki temel unsur var; ilaçlama ve üreme alanlarının yani su birikintilerinin kurutulması. Bu yıl karşımıza çıkan sivrisinek türü alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Ölümcül bir etkisi yok. Söz konusu reaksiyonlar ilaçlarla tedavi edilebiliyor. İlaçla tedavi tabii son aşama. Öncelik olarak yeterli ilaçlama ve su birikintilerindeki yumurtlama alanlarına müdahale gerekiyor” şeklinde konuştu.