Kofi Annan kimdir? Kofi Anna kaç yaşındaydı? Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan vefat etti!

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan vefat etti! Hastanede yaşamını yitiren Kofi Annan kimdir? Kofi Annan kaç yaşındaydı? Özellikle insan hakları, AIDS ve uluslararası terörizmle mücadelede etkin rol oynayan Kofi Annan'ın kısa bir hayat hikayesi haberimizde...

Kofi Annan kimdir? Kofi Anna kaç yaşındaydı? soruları bugün siyasetin gündeminde. Vefat eden ünlü isim hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan hakkında merak edilenler….

KOFI ANNAN KİMDİR?

Kofi Annan’ın Birleşmiş Milletler’deki liderlik döneminde aldığı çeşitli kararlar ve takındığı tutumlar şiddetle eleştirilmesine neden olmuştur:

2003 yılında Kıbrıs Sorunu’na yeni çözümler önermesi ve adada yapılan referanduma öncülük etmesine rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni verdiği Hayır oyundan sorumlu tutmakta etkisiz kaldı.



Yine 2003 yılında ABD’nin Irak’a yaptığı müdahele sırasında Kofi Annan’ın liderliğindeki Birleşmiş Milletler’in devre dışı kalarak ABD’nin güdümünde hareket etmesi Kofi Annan’ın eleştirildiği önemli noktalardandır.



2006 yılında, siyasi mercilere sunduğu “Annan Planı” ile Kıbrıs’ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda hayır demesi üzerine yürürlüğe girmemiştir.



2012 yılında Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği temsilcisi olarak 2011-2012 Suriye ayaklanması için bir çözüm yolu aranmasına yardım etmeye devam etmeye çalıştı.



2 Ağustos 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Mun Kofi Annan’ın Suriye özel temsilciliği görevini bıraktığını açıkladı

İsviçre’de öldüğü açıklanan Kofi Annan 2001 yılında dünya barışına katkıları nedeniyle BM ile birlikte Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Ancak Türkler için Annan, Kıbrıs’ta barış çabaları ile hatırlanan bir isim.

Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası’nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıydı. Adını, planı ortaya atan BM eski genel sekreteri Kofi Annan’dan almıştı.

Annan Kıbrıs’ta iki tarafı bir araya getirmeye en çok yaklaşan isim olmuştu. Plan, Kıbrıs adasının İngiliz üsleri bölgesi haricinde kalan kısımlarının bağımsız ve federal nitelikte bir devlet olacak şekilde birleştirilmesini öngörüyordu. Plan gereğince Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bakanlıkların en az üçte biri Türklerden oluşacaktı. Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değişecekti.

Nisan 2004’de KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan referandumlar ile oylamaya sunulan plan, Türk tarafından %64.91 oranında kabul gördüğü halde Rum oylarının %75.38’i red şeklinde olduğundan hayata geçirilemedi. Birleşme umutları suya düştü.