Kömür fiyatları yükselince vatandaşlar tezek almaya başladı

Ağrı’da vatandaşlar dolar nedeniyle fiyatı yükselen kömür yerine köylerden getirilip şehir merkezinde satılan tezekleri almayı tercih ediyor.

Son zamanlarda Türk Lirası karşısında değer kazanan dolar kömür piyasasını da vurdu. Tarım ve hayvancılığın önemli kentlerinden olan Ağrı'da vatandaşlar kömür fiyatları yükselince çareyi tezek almakta buldu. Köylerden kente traktörlerle getirilen tezekler kent merkezinde satılıyor. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar yaklaşan kış mevsimi öncesi tezek alarak hazırlıklarını yapıyor. Yakınca Köyü'nden her gün traktörlerle tezek getirip sattığını söyleyen Medeni Karaoğlu, geçen yıla göre tezek satışının arttığını söyledi. Kömürün pahalı olması nedeniyle kırsalda ve mahallelerde yaşayan vatandaşların kömür almaya başladıklarına değinen Karaoğlu, “Ülkemizde son zamanlarda yükselen dolar kömür piyasasını olumsuz etkiledi. Ağrı'da mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlar kömür almak yerine daha uygun fiyata satılan tezekleri alıyor. Geçen yıl daha az tezek satabiliyorduk. Ama bu yıl vatandaşlar talep gösteriyor. Her gün onlarca römork tezek satılıyor. Bizde köylerden getirdiğimiz tezeklerin tamamını satıyoruz. Önümüzdeki günlerde satışların daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

İHA