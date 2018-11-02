Kripto paralara olta atan çete çökertildi

İstanbul'da kripto para sahiplerinin hesaplarını 'Oltalama' (Phishing) yöntemiyle boşaltan 11 kişilik şebekeye , İstanbul Polisi operasyon düzenledi. Müşterilerin cep telefonu hatlarını dahi sahte belgelerle iptal ederek, şifre mesajlarının kendilerine gelmesini sağlayan dolandırıcıların, 437 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi. Bu yöntemin ilk kez kriptolu para hesaplarında kullandırdığı belirtildi.

Polisi harekete geçiren olay “Kripto param çalındı” şikayetleri üzerine ortaya çıktı. Savcılığa yapılan şikayetler üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayın arka yüzünü aydınlatmak için çalışma yapan ekipler dolandırılan 14 kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada şikayetçilerin “Phising” (Oltalama) yöntemiyle dolandırıldıkları anlaşıldı. Şebeke üyelerinin bu yöntemle müşterilerin kripto para satış sitesi bilgilerini ve şifrelerini ele geçirdikleri belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE HATLARI DA ALDILAR

Şebeke üyelerinin, “Oltalama” aşamanın ardından kripto para transferi için gereken GSM mesajına ulaşmak için kripto para sahiplerinin cep telefonu numaralarını ele geçirdiği ortaya çıktı. İddiaya göre, çete üyeleri bunu yapmak için sahte kimlik ve evrak hazırladı. Daha sonra bir GSM bayisine giden şebeke üyeleri telefonlarını çaldırdıklarını söyledi. Gerçek numara sahiplerinin sim kartlarını iptal ettiren dolandırıcılar, yeni hat çıkardı.

ŞİFRELER DOLANDIRICILARDA

Hesap sahipleri başlarına gelenden habersiz yaşamlarına devam ederken, şebeke üyeleri hızla kripto para sitesine girdi.

Bilgileri elde edilen müşterinin hesabına ulaşıldı. Bu aşamada firmanın gönderdiği şifre mesajı da sahte belgelerle hatları elde eden dolandırıcıların telefonuna düştü.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şebeke üyeleri elde ettikleri hesaplardaki tüm kripto paraları, kendi adamlarının hesabına aktardı. Dolandırıcılar, polisin yapacağı çalışmalarda kendilerine ulaşılmasını engellemek için parayı üçüncü bir kişiye transfer etti. Ardından bu paralar şebeke üyelerince bankalardan çekildi. Bu yöntemle 437 bin liralık haksız kazanç elde eden şebekeyle ilgili 11 şüpheli tespit edildi.

ON ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Siber Polisi çalışmaların ardından, belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebeke üyesi 11 şüpheli de kıskıvrak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Polis ekiplerinin daha önce internet bankacılığında karşılaştığı oltalama yönteminin kripto para sitelerinde ilk ke karşılaşıldığı belirtildi.

PHİSHİNG NEDİR?

Pasword (Şifre) ve Fhising (Balık tutma) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Phishing sanal alemde dolandırıcıların şifre ele geçirmek için en sık kullandığı yöntemlerden biridir. “Oltalama” yada “Kimlik avı” olarak da bilinen yöntemle şebekeler hedefledikleri kişilere önce bir mail yada sosyal medya aracılığıyla “Hediye kazandınız” yada buna benzer bir mesaj gönderiyor. Bu mesajı açan kişi ise sözde banka yada kripto para firmasına yönlendiriliyor. Ancak kişinin gerçekte ulaştığı adres şebekelerin hazırladığı sahte site arayüzü oluyor. Burada siteye giriş bilgileri ve şifresini yazan müşterinin bilgileri şebeke üyelerininin eline geçiyor.