Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı 9 gün tatil mi? İşte resmi tatiller listesi…

2018 Kurban Bayramı ne zaman? sorusu tatil yapmayı büyük bir özlemle bekleyen tüm yurttaşlarımızın merak ettiği konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil? 9 gün tatil var mı? soruları da başta çalışanlar ve öğrenciler tarafından da araştırılıyor. Seçimi atlatan vatandaşlar ne zaman tatil yapacağını merak ediyor. İşte 2018 resmi tatiller listesi...

İş hayatının yoğun çalışma temposu, yeni biten genel seçimler ve yeni başlayan sıcaklar yurttaşlar Kurban Bayramı ne zaman?sorusunu sormasına neden oluyor. Genel seçim sonrası tatil planı için Kurban Bayramı en ideal tarih gibi görünüyor. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil? 9 gün tatil var mı? İşte 2018 resmi tatiller listesi ve tüm bu soruların yanıtları…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)