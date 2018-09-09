Kürt devleti Irak’ta olmadı simdi Suriye’de deniyorlar

Hayatını terörle mücadeleye adamış dönemin Asayiş Bölge Komutanı E. Org. Necati Özgen uyardı. 1990’larda sözde Kürt devleti planlarını bozan kurmay ekipte yer alan Necati Özgen, Amerika’nın bu planına karşı herkesi uyanık olmaya çağırdı ve şöyle konuştu: Fırat’ın doğusuna çözüm bulmalıyız.

RÖPORTAJ: Aytunç ERKİN

Necati Özgen… PKK terörünün zirveye tırmandığı, silahlı terörist sayısının 10 bini aştığı, Türk topraklarında ve Irak'ın kzueyinde çatışmaların en yoğun olduğu 1992-1993 yıllarında Korgeneraldi. Bölgede Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1996-1997 yıllarında da Güneydoğu'da görev yapan tüm birliklerin başı olan 2. Ordu Komutanlığı görevini yürüttü. 1999'da Harp Okulu Komutanlığı görevinden orgeneral rütbesiyle emekli oldu..

SÖZDE KÜRT DEVLETİ…

Özgen'i Fenerbahçe'deki evinde ziyaret ettik. 80 yaşında ama bıraksanız hâlâ komutanlık yapacak durumda. Hemen odasına aldı bizi… Duvarlarda fotoğraflar, madalyalar… Konumuz İdlib.. Özgen Paşa hemen iki konuyu anlatarak başlıyor: “ABD'nin İsrail'in yanında sözde Kürt devleti kurma projesi 30 yıldır sürüyor. Ben buna bizzat şahit oldum. Amerika'nın 1991'de terör örgütünü desteklediğini, hainlere malzeme attığını Cudi Dağı'nda tespit ettim. Gece saat 22.00'de iki kez yakaladım malzemeleri. Bunu da raporlaştırdım.”

‘ABD BURADAN GİTMİYOR'

Özgen Paşa'nın Suriye'de dikkat çektiği en önemli bölge Fırat'ın Doğusu. YPG-PKK'nın ABD'yle birlikte kontrol ettiği alan: “Toprak bütünlüğümüz için burası hassas. En büyük tehlike burası ve İdlib'den de önemli. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Kürt koridoruna mani olduk (Türk Ordusu, 24 Ağustos 2016 sabahı, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, ‘Fırat Kalkanı' Harekatı başlattı. Mare-Azez-Cerablus-Çobanbey ve çevresinde kontrol tamamen sağlandı. Mart 2018'de de Afrin ele geçirildi) Ancak Fırat'ın Doğusu (Kobani-Ayn El Arap-Tel Abyad-Rakka-Ayn İsa-Kamışlı bölgesi. Türkiye'nin de Gaziantep'ten Şırnak'a kadar olan sınırıdaki bölge) konusunda başarılı olamadık. Otonom durumunu bozamadık. Bu durum bizim egemenliğimiz için önemli.” Emekli Org. Necati Özgen, ABDnin eski başkanlarından Eisenhower'ın 1940'lı yıllarda Ortadoğu'yla ilgili şu sözünü paylaştı: “Dünyanın en stratejik merkezidir. Petrol rezervlerinin yüzde 65'i Ortadoğu'dadır. Biz bütün olanaklarımızı kullanarak burayı elden bırakmamalıyız.” Özgen şöyle devam etti: “ABD buradan gidiyor, çekiliyor, demek hayal! Mani olmaya çalıştığımız sözde Kürt devletidir. Barzani tarafında başaramadılar şimdi Suriye tarafında uğraşıyorlar. Irak ile Suriye tahteravalli gibidir. Irak'ta olmadı şimdi Suriye'de deniyorlar!”

HARP YAPMADAN İDLİB OLAYINI ÇÖZEBİLMELİYİZ

Geliyoruz İdlib'e… Özgen Paşa yapılacak iki eylem var diyor: “Birinci ve bence uygulanması gereken şu: Teröristlere silah bıraktırılacak ve İdlib'den Suriye'nin başka bölgelerine dağıtılacak. Bu olmuyorsa İdlib'deki halkı oradan boşaltmak gerekiyor. Fırat Kalkanı bölgesine konuşlandırılabilirler. Bakın burada Ataürk'ün şu sözünü hatırlatmak istiyorum: ‘Barış dış politikanın en önemli güvencesidir. Harpsiz anlaşma daima tercih edilmelidir… Harp yapmadan İdlib'i kazanmak…”

KORİDOR TEKRAR AÇILIRSA HATAY TEHLİKEYE GİREBİLİR

Özgen Paşa'nın dikkat çektiği bir konuda Hatay ilimiz. İskenderun'da Tugay Komutanlığı yapan Necati Özgen burayı çok iyi biliyor ve şu uyarıyı yapıyor: “Unutulan bir Hatay var! Cerablus'tan da Münbiç'ten de bakarsa karşında Hatay'ı bulursun. Hükümetin buraya dikkat etmesi gerekiyor. Ben bunu söylerken geleceğe kurmay kafasıyla bakıyorum. İdlib'te ne oluyor vs. Bu değil. Atatürk kurmay kafasıyla ufkun ötesini görür, tedbir alırmış. İleride ABD-YPG tekrar o Kürt koridorunu açarsa Hatay gider. Hatay'dan haber alıyorum. Sosyal bünyesi değişiyor oranın. Arazi alımı, intikaller, ev alımları… Atatürk ‘Kalenin içine dikkat etmek gerekiyor' demişti.”

Temel ve Çetin Paşa Kandil'i bir ayda alır

1990-2018 arası… Özgen Paşa “ABD o gün olduğu gibi bugün de teröre destek veriyor. Biz bir tehlikeyi gördük. Onun için mücadele ettik” dedi ve ekledi: “Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, bugün 2. Ordu Komutanı olan Orgeneral İsmail Metin Temel (o gün Kurmay Binbaşı), bugün Jandarma'nın başındaki Orgeneral Arif Çetin (O gün Kurmay Yüzbaşı) ve ben… ABD bölgeye Çekiç Güç'ü oturtmuştu. Eşref Paşa'ya ‘Bir proje geliştirelim' dedim. Irak'ın Selahattin kentine birlikte gittik. Barzani ve Talabani'ye karakollar kurdurduk. PKK'nın istihbarat faaliyetlerine karşı timler gönderdik. O timlerin bazılarının başında İsmail Metin Temel vardı. Arif Çetin de karargahta benim yanımda Harekat Şubesi'nde. Bitlis Paşa şehit olduktan sonra karakollar devam edemedi. Temel Paşa da Çetin Paşa da PKK konusunda uzmandır. Bugün ikisine de Kandil'i alın emri verin bir ay içinde alırlar!”

DÖRT ÜLKE ANLAŞIRSA ABD'YE MANİ OLABİLİR

Deneyimli komutan İdlib ve gelecek için de şu öneriyi yapıyor: “Türkiye-Rusya-İran-Suriye birlikteliği sağlanırsa… ABD'yi korkutur, mani olur. Askerlikte bir kural vardır: Stratejide yapılan hatayı düzeltemezsiniz.. Hükümet olarak hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz hem de Suriye Devlet Başkanı Esad'ı hedef gösteriyoruz. Dönülmeli bu hatadan. Dört ülke beraber, bu radikal unsurları buradan çıkaracağız derlerse bu iş çözülür.”