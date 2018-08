İstanbul yol durumu: İstanbul’da bayram trafiği başladı!

Bayram tatili başladı. Kurban Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde mola verdi. İşte İstanbul yol durumu...

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar bu akşam saatlerinde İstanbul’dan Ankara istikametine doğru trafikte belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle, trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Sıcaktan bunalan ve yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerine akın etti.

İstanbul’dan yola çıktığını söyleyen İbrahim Savaş, “Sultanbeyli’de yoğunluk başladı. Belirli aralıklarla yoğunluk devam ediyor. Dinlenme tesisinde durup mola verdik. Kastamonu’ya gidiyoruz. Yoğunluk olduğu zaman durup dinleneceğiz. Acele etmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İŞTE İSTANBUL ANLIK YOL DURUMU:







TEM Otoyolu’nda bir dinlenme tesisinin müdürü olan Atilla Kesim, “Bayram yoğunluğu başladı. Normal günlerimizden biraz daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Ticari olarak işlerimize de yansıyor. Mesai saati bitiyor ve tatil başlıyor. Bugün ile Pazar ve Pazartesi günü daha da yoğunluk bekliyoruz. Otoyoldaki esnafımızın işleri daha da yoğun olacak. Zaten bekliyorduk bizde hazırlığımızı yaptık” diye konuştu.

19 FERİBOT SEFER YAPIYOR

İstanbul’dan yola çıkıp Yalova, Bursa ve İzmir yönüne gitmek isteyen ve İzmit Körfezi’ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotları kullanıyor. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak. Şu an itibarıyla feribot iskelelerinde hafif yoğunluk yaşanmasına rağmen her 5 dakikada bir feribotun kalkış yaptığı öğrenildi.

İSTANBUL OTOGARI’NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Seferlerin tamamının dolu olduğu otogarda, otobüs firmaları çareyi ek sefer koymakta buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar mesai saati bitimiyle birlikte otogara akın etti. Otobüs firmalarında seferlerin tükendiği öğrenilirken, otobüs firmaları vatandaşları mağdur etmemek için çareyi ek seferler koymakta buldu.

Özel bir otobüs firmasının yetkilisi Erdal Öztürk, “Yoğunlukları bir ay öncesinde fulledik. Tabiri caizse yok sattık. Keyifli bir an inşallah vatandaşlar huzurlu bir şekilde sevdiklerine kavuşurlar. Burada bir uyarım olacak. Şu an talep var ama karşılayamıyoruz. Panik yapıp lisansı, belgesi olmayan, şoförlerinin kontrol altında olmayan korsan diye adlandırdığımız bireysel araçlara lütfen tevazu göstermesinler. Netice itibariyle vatandaşlarımızın canı önemli, bayramda sevdiklerine ulaşmak istiyorlar. Otogarın içerisinde polis kontrolü içerisinde lisansı olan bildik firmalarda yolculuk etmeye gayret etsinler. Ek seferler de bitti. Tatilin uzun olması biraz da yoğunluk olmasına yöneltti. İlavelerle de normal seferlerin çok çok dışına çıktı. Burada yolcu bırakmamaya gayret edeceğiz” dedi.

Antalya'ya gittiğini söyleyen yolcu, “Antalya'ya gidiyorum. Bileti pazartesi aldım. Anında bulabildik, otogardan aldık. Biraz yoğunluk var” diye konuştu.

Konya'ya bileti 2 hafta öncesinden aldığını söyleyen Musa Çiçekdağı ise, “Konya'ya gidiyoruz. Bayağı yoğun bayram telaşı var herkeste. Bileti bir iki hafta önceden aldım, her yer dolu” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR MESAİ BİTİMİ ATATÜRK HAVALİMANI’NA AKIN ETTİ

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitimiyle birlikte Atatürk Havalimanı’na akın etti. Yurtiçi, yurtdışı ve tatil noktalarına gitmek isteyen yolcular, kontuar ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin mesai bitiminin ardından başlamasıyla birlikte, tatilini yurtdışı ve yurtiçindeki tatil noktalarında geçirmek isteyen binlerce yolcu, Atatürk Havalimanı'na akın etti. Yolcuların bayram talebiyle havalimanının İç ve Dış Hat Terminallerinin gidiş bölümlerinde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmak için hava ulaşımını tercih eden yolcular kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Görevli personeller ise tüm işlem noktalarını açık tutarak yolcu işlemlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadı. Bayram yoğunluğu nedeniyle havayolu şirketleri de yolcuları geç kalmamaları noktasında uyararak uçuş saatinden en az 3 saat kala havalimanlarında olunması tavsiyesinde bulundu.

Kurban Bayramı tatilini Arnavutluk'un başkenti Tiran'da geçireceğini belirten Serdar Koç, “Ticaret ve gezi amaçlı gidiyoruz. Bayram tatilini böyle değerlendirelim istedik. Bir hafta tatil yapacağız. Tiran'a gideceğiz. Orada bizi karşılayacak olan müşterilerimiz var. Tatilimizi yapacağız denizimize gireceğiz” dedi.

Bir başka yolcu Selim Ateş, “Bayram tatili oldukça uzun 9 gün. Hem tatil amaçlı, hem de orada olan müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. Uzun bir süre. Bunu değerlendirmek istedik” diye konuştu.

Tatil için Almanya'dan gelip Bodrum'a gittiğini ifade eden Kübra Yılmaz ise, “Almanya'dan gelip Bodrum'a gidiyorum tatil amacıyla. Almanya'dan tatil aldım. Onu da bayrama denk getirdim” dedi.

Kurban Bayramı münasebetiyle memleketi Şanlıurfa'ya gittiğini belirten Akın Yılmaztekin de “Bayram nedeniyle memlekete gideceğiz. Ailemizle vakit geçireceğiz. 9 gün tatil olduğundan dolayı gidiyoruz. 2-3 gün olsaydı gitmezdik” ifadelerini kullandı.

Mesainin bitimiyle başlayan Kurban Bayramı yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

KAPIKULE’DE ARAÇ KUYRUĞU GÜMRÜK DIŞINA TAŞTI

Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğuna Kurban Bayramı da eklenince sınır kapılarında yoğunluk arttı. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taşarak 5 kilometreyi buldu. Kapıkule’den son 48 saatte 4 bin 261 aracın giriş, 8 bin 255 aracın da çıkış yaptığı kaydedildi.

Avrupa’da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki araç kuyruğu gümrüğün dışına kadar uzadı. Kara yoluyla gelerek dönüş için Kapıkule’yi tercih eden gurbetçiler çift sıra yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Almanya’ya dönüş için yola çıkan gurbetçilerden İzzet Yavuz, her yıl kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye’ye gelirken gümrüklerde çok beklemediklerini kaydeden Yavuz, “İzin bitti, şimdi dönüşe geçtik ama sınırda çok kuyruk var. Yetkililerin bu kuyrukları kısa zamanda eritmesini bekliyoruz. Gümrüğün dışında 3 saattir bekliyoruz. Bundan sonra daha yolumuz uzun, ne kadar zamanda Almanya’ya döneceğiz, hiç bilmiyorum” dedi. Hollanda’da yaşayan Vehbi Işık da her yıl böyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Hollanda’ya geri dönüyoruz. Bürokrasiden beklediğimiz, bu zamanlarda Bulgaristan ile birlikte bir çözüm getirmeleri. İnsanlar her yaz bu sıkıntıları çekiyor. Biz 4-5 saattir bekliyoruz, ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bundan sonra daha yolumuz var. Bulgaristan’dan sonra Sırbistan, Macaristan var. Ondan sonra yolumuz rahatlar diye düşünüyorum. Gelirken 36 saatte İstanbul’a geldim. Böyle devam ederse dönüş 50 saati geçecek” diye konuştu.

‘BULGAR’A GEÇİNCE KİMSE SESİNİ ÇIKARMIYOR’

Kapıkule girişinde kuyruk nedeniyle zaman zaman tartışma çıkarken, yoğunluğu bazı sürücüler normal buluyor, bazıları ise korna çalarak tepki gösteriyor. Almanya’da yaşayan Ahmet Kara, gurbetçilerin sadece Türk gümrüklerinde isyan ettiğine dikkat çekerek, “Berlin’e dönüyoruz. Gelirken de bekledik, şimdi giderken de bekliyoruz. Bu son derece normal. Bu kadar tepki gösteren insanlar, Bulgaristan’da hiç tepki göstermiyor. Sadece sözümüz Türkiye’ye geçiyor. Neden? Burada tepki gösterebiliyoruz ama Bulgar’a geçince kimse sesini çıkarmıyor. Bizim memlekette herkes tepki gösteriyor” ifadelerini kullandı.

48 SAATTE 10 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 48 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 4 bin 261 aracın giriş, 8 bin 255 araçta 9 bin 182 kişinin de çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9’ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

AJANSLAR