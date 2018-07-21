Malatya’da 2 minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Malatya'da, 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İstasyon kavşağında meydana geldi. Elazığ’a doğru ilerleyen Mahmut Emre yönetimindeki 23 LF 404 plakalı minibüs ile Seyhan Nacar yönetimindeki 44 DP 774 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüslerde bulunan sürücüler Mahmut Emre ile Seyhan Nacar’ın yanı sıra Mehmet Emre, Ümit Aydın, Mehmet Sıddık Bayhan, Ömer Çakan, Mustafa Tezcan, Ramazan Ecer, Hamza İz, Cebrail Demir ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk tedavi sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)