Meteoroloji uyarıları sürüyor! Pek çok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi!

Meteoroloji pek çok il için sağanak uyarısı yaptı! Hava durumunda bugün başta Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde pek çok ilde yoğun yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik yok. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılan ille rve 5 günlük hava haritası...

Bugün itibarı ile pek çok bölgede yapış var. Yağışlar Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere gök gürültülü sağanak şeklinde. İşte Meteoroloji’nin uyardığı iller, 5 günlük hava haritası ve genel olarak yurdumuzda hava durumu…

BUGÜN TÜKİYE’DEKİ HAVA SICAKLIKLARI GRAFİĞİ

ÜLKEMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çanakkale’nin kuzeyi, Balıkesir’in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay’ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin’in güneyi ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg'm2), Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

GRAFİKLE TÜRKİYE’NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında batı ve güneybatı yönleren kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin’in güneyi ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg'm2), Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA SICAKLIKLARI

ISTANBUL °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık