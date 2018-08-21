Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte Kurban Bayramında hava durumu

Hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 30-33, Ankara’da 30-32, İzmir’de 33-35, Bursa ve Antalya’da 32-34, Adana’da 34-36, Samsun’da 29-31, Trabzon’da 27-29, Erzurum’da 26-28, Diyarbakır’da 38-41 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Ege ile Eskişehir, Bolu, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in doğusu, Isparta, Burdur, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir’in doğusu ile Bursa’nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ve Manisa’nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı ilçelerinin iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyo

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KARABUK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık