Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte Kurban Bayramında hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Ege ile Eskişehir, Bolu, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in doğusu, Isparta, Burdur, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir’in doğusu ile Bursa’nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ve Manisa’nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı ilçelerinin iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyo
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
KARABUK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık