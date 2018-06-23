Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Mitinge gidecekler dikkat! Bugün İstanbul’da yağmur var!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Ülkemizde hava bugün genel olarak parçalı bulutlu olacak. Bugün özellikle İstanbul, Edirne Kırklareli, Çanakkale civarında kuvvetli yağmur var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı uyarı yapıldı. İşte ayrıntılar ve tüm yurtta 5 günlük haritalı hava tahmini...

Bugün İstanbul’da yağmur var! Meteoroloji tüm vatandaşları uyardı. Yağışlar özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul civarında olacak. Marmara’nın kuzey ve batısında sıcaklıklar 2-5 derece azalıyor. İstanbul mitingine gidecekler dikkat! Meteorolojiden miting zamanı yağmur yağacağı bilgisi geldi. İşte başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve 5 günlük hava haritası…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Kayseri dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bugün (Cumartesi) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

HAVA SICAKLIĞI:

Marmara’nın kuzey ve batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bugün (Cumartesi) öğleden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; bugün (Cumartesi) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜM TÜRKİYE’NİN 5 GÜNLÜK HAVA HARİTASI