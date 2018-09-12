Mevlüt Çavuşoğlu: ‘Medyanın görevi eleştirmektir’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medyanın görevinin eleştirmek olduğunu söyleyerek “Esasen özgür medya bu demektir. Devletin hassas olduğu konu, terördür. Teröre kucak açan kim olursa olsun, o özgürlükten yararlanamaz” dedi.

Antalya'da medya mensupları ile biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Bizi eleştirsin veya eleştirmesin, fark etmez. Medyanın görevi zaten eleştirmektir” diyen Bakan Çavuşoğlu, “ Esasen özgür medya bu demektir. Devletin hassas olduğu konu, terördür. Teröre kucak açan kim olursa olsun, o özgürlükten yararlanamaz” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZİ VERİYORUZ”

Terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin Terörden çok çektik, kayıplar verdik ama mücadele ettik. Kahramanlarımız sayesinde içeride temizledik, sınırda da mücadelemizi veriyoruz”

“ANADOLU MEDYASINI YAŞATACAĞIZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yükselen kağıt fiyatları nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Anadolu basını için de gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek “Anadolu medyasına gereken desteği vererek, yaşatacağız” sözünü verdi.

BASIN SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ANLATILDI

Türkiye Gazeteciler Fedarasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Gazeteci eleştirir ve eleştirmelidir de ancak vatanın birliği ve çıkarlarını göz önünde bulundurmalıdır diyen Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu bizi ilgiyle dinledi ve sektörümüzün sorunlarına yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Şimdi atılacak adımları bekliyoruz.”

İbrahim Ay, Bakan Çavuşoğlu'na, kendi adı yazılı özel Gaziantep Baklavası hediye etti.