MHP’den flaş teklif: Anket şirketi yöneticilerine hapis cezası

24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) neredeyse bütün anket şirketleri baraj altında gösteriyordu. Oysa MHP, beklenenin aksine genel seçimlerde büyük bir başarı gösterip anket şirketlerinin tahminlerini altüst etti. Devlet Bahçeli partisini 'baraj altı' gösteren anket şirketlerine ateş püskürdü ve tepkisini biraz daha ileri taşıyarak "Şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, MHP okyanusları aşa aşa geliyor, her geçen gün yükseliyor" dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından MHP harekete geçti ve Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi verdi. MHP'nin teklifinde, ‘veri toplama ve analiz etme yoluyla ekonomik, sosyal ve siyasi araştırmalar yapan kuruluş ve kişilerin, etik ve mesleki standartların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Teklifin yasalaşması halinde araştırma şirketleri, araştırmayı kim için yaptığını, finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarıni belgeleri ile birlikte paylaşacak. TÜİK de araştırma şirketlerini denetleyecek Vatandaşı yanıltacak, yanlış veya eksik bilgiler sunan araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

SAHTEKARLIKLARA ‘DUR' DEME VAKTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu ve özellikle seçim zamanlarında bu sahtekârlıklardan en çok zarar gören ve en fazla hedef yapılanın da MHP olduğunu savunarak, “Bu sahtekârlara artık dur demenin vakti de geldi” dedi.

24 Haziran seçimleri öncesinde MHP'yi baraj altında gösteren anket şirketlerinin olduğunu belirten Karakaya, “Bizi yüzde 2'lerde, yüzde 3'lerde gösteren ahlak fukaraları bile çıkmıştı; doğruyu eğri, eğriyi doğru ilan eden, haramzadelerin kirli oyunlarına artık son verilmelidir” diye konuştu. 16 maddelik kanun teklifi ile su hukumler getiriliyor.

-Araştırmacı, kamuoyu araştırmasının veri toplama, analiz etme ve yayınlama dâhil her aşamasında dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulacak.

-Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna araştırmacı müdahale edecek.

-Kişisel veriler arşivlenemeyecek, imha edilecek. Böylece kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ve amaçlarda kullanılmasının önüne geçilecek.

-Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, TÜİK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

-Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar kurumca idari para cezası kesilebilecek.

-Kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Seçimler öncesi bazı anket şirketleri aşağıdaki tahminlerini yayınlamıştı;

MEDİAR 8-11 HAZİRAN ANKET SONUÇLARI

AKP %41.51

CHP %26.27

İYİ Parti %10.73

HDP %12.12

MHP %5.81

SONAR 29 MAYIS-6 HAZİRAN ANKET SONUÇLARI

AKP %42.2

CHP %28.2

İYİ Parti %9.2

HDP %10

MHP %7.1

Saadet Partisi %2

KONDA (YAYIN TARİHİ 9 HAZİRAN) ANKET SONUÇLARI

Akp %45.5

CHP %26.1

İYİ Parti %8.5

MHP %7.3

HDP %11.6

GEZİCİ (YAYIN TARİHİ 20 HAZİRAN) ANKET SONUÇLARI

AKP %43.6

CHP %26.7

İYİ Parti %10.1

HDP %12.1

MHP %5.3

Saadet Partisi %1.8

Diğerleri %0.4

MAK (YAYIN TARİHİ 8 HAZİRAN) ANKET SONUÇLARI

AKP %43.5

CHP %24.2

İYİ Parti %10.3

MHP %9.2

HDP %9.2

Saadet Partisi %2