Erdoğan’ın sözleri dünya gündemi oldu… Milyonlarca kişi ‘TAMAM’ dedi

Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı. Dün akşamdan bu yana TAMAM mesajları Twitter'da dünya gündemi ve Türkiye gündeminde en çok konuşulan (trend topic) konu oldu. Bu başlıkta yaklaşık 2 milyon tweet atıldı. Yerli ve yabancı birçok ünlü isim de TAMAM mesajları paylaştı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasını yaptı…

Erdoğan’ın sözleri adeta dünya çapında bir kampanyaya dönüştü. Atılan tweet sayısı kısa sürede 2 milyona ulaştı.

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RAKİPLERİ DE TAMAM DEDİ

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş da twitter hesaplarından Erdoğan’a verdiği cevaplarda “TAMAM” dediler…

Vakit TAMAM! — Muharrem İNCE (@vekilince) 8 Mayıs 2018

Göklerden gelen bir T A M A M vardır… — Meral Akşener (@meral_aksener) 8 Mayıs 2018

T A M A M İnşallah! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 8 Mayıs 2018

Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 8 Mayıs 2018

TWITTER TROLLERİ YAKALADI

Twitter’da “T A M A M” etiketine 2 milyon tweet atıldı. “T A M A M” etiketi dünya gündeminde de birinci sıraya yükseldi.

AKP kanadı da buna karşılık Twitter'da “DEVAM” etiketini işlemeye başladı. AKP'liler ve trol hesaplar “DEVAM” ile ilgili birçok tweet paylaştı. Ancak etiketin üst sıralara çıkması ve paylaşımların çok gözükmesi için kullanılan bot hesaplar Twitter'ın gözünden kaçmadı. Bot yani sahte hesaplardan paylaşılan “DEVAM” tweetleri silinince AKP'nin çalışması da geri sıralara düştü.

İYİ PARTİLİLER BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUDU

İYİ Partililerden bir de ‘T A M A M’ meydan okuması geldi.

Önce, Aytun Çıray Koray Aydın'a meydan okudu ardınsa Koray Aydın diğer bir Genel Başkan Yardımcısı olan Müsavat Dervişoğlu'na meydan okudu.

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TAMAM EYLEMİNE MÜDAHALE

Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından üzerinde “TAMAM” yazan pankartla İstanbul Kadıköy'de protesto eylemleri düzenlendi.

İlk eylem Kadıköy Boğa'da gerçekleştirildi. Protestocular üzerinde, “TAMAM Diren Üniversite” yazılı dövizi Boğa heykelinin üzerine yapıştırdı. Daha sonra Kadıköy sokaklarında “İşsizliğe tamam, kadına şiddete tamam, ezilmeye tamam” sloganlarıyla yürüyüş yapan bir grup gence polis müdahale etti.