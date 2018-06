Mimar Sinan’a tahliye şoku: Çıkmazsanız elektriğinizi suyunuzu keseriz!

24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı ofisine dönüştürülmesi planlanan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisini genişletmek için hemen yanıbaşındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na "Binadan 5 gün içerisinde oradan çıkın" diye talimat gitti. Tahliye işleminin yapılmaması halinde ise binanın elektrik ve suyunun kesileceği, polis zoruyla da öğrenci ve öğretim görevlilerinin binadan atılacağı açıklandı. Sözcü'ye konuşan Rektör "Bu keyfiliğin kabul edemeyiz. Siyasiler orayı çok istiyorsa bize yer göstersin. Orası Türkiye'nin en çağdaş eğitim kurumlarından birisi. Binadan çıkmayacağız gelsinler kapımıza dayansınlar" dedi.

32 yıldır Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi’nde hizmet veren 136 yıllık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı tahliye şoku ile karşı karşıya.

Üniversite rektörlüğüne Pazartesi gününe kadar binayı boşaltmaları için tebligat gönderildi. Beşiktaş Kaymakamlığına da binanın boşaltılmaması durumunda; Salı günü binanın elektrik ve suyunun kesilmesi ve polis eşliğinde tahliye işlemlerinin başlatılması için talimat gitti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesi’ne yapılan itirazın gerekçe gösterildiği talimat yazısında, binanın müze olarak hizmet vereceği gerekçe gösterildi. Ancak

asıl nedenin konservatura komşu durumundaki Başbakanlık Ofisi’nin genişletilmesi olduğu iddia edildi. Konservutarın boşaltılması ile genişletilecek ofisin, 24 Haziran’dan sonraki olası bir AKP iktidarında Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak hizmet vereceği öğrenildi.

REKTÖR TEPKİLİ: BURADAYIZ BİR YERE GİTMİYORUZ

Bir buçuk yıldır binanın akıbeti ile ilgili dava sürecinin devam ettiğini, süreç içerisinde defalarca Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığıyla irtibata geçtiklerini belirten Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız gelişmeye tepki gösterdi.

Yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Rektör Karayağız “Kararın bizim için hiçbir hükmü yok. Ayın 26’sında gelirler kapıda bizi görürler” dedi. 26 Haziran Salı günü konservutar binasında senato toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Rektör Karayağız “Biz binayı boşaltmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti bize yeni bir yer göstermediği sürece buradan çıkmamız söz konusu olamaz. Kaldı ki hukuki süreç henüz bitmiş değil. Defalarca görüşme yaptık. Bırakın bize bir başka binayı, boş bir arazi bile göstermediler. Böyle bir keyfiliği kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

“ORASI GECEKONDU DEĞİL EĞİTİM YUVASI”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere yetkililerle bir buçuk yıl içerisinde defalarca görüştüğünü belirten Prof. Karayağız “Burada 6 yaşından 25 yaşına kadar çocuklarımız çağdaş, uluslararası normlarda eğitim görüyor. Eğer siyasetçiler oraya ihtiyaç duyuyorsa aynı normlara uygun bir mekan bulmak zorundalar. Orası gecekondu değil. Bir okul. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Konservautarından sonra en köklü ikinci kurumdur. Eğitim hakkının engellenmesi suçtur. Anayasası’yı ihlal etmektir. Çok ayıp. Bizi kapı dışarı etmeye çalışıyorlar. O kadar kolay değil. Direneceğiz.” dedi.

24 Haziran seçimlerine sadece birkaç gün kaldığını hatırlatan Rektör Karayağız “Seçimin hemen ertesi günü için tahliye kararı çıkıyor ve Salı günü de uygulanması öngörülüyor. Şuanda idari anlamda ortada Meclis yok. Muhatap yok. Ortada Meclis Başkanı yok. Yangından mal kaçırır gibi bir tahliye girişimi. Biz buradayız ve binamızdan da çıkmayacağız” yorumunda bulundu.

1882 yılında; sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, ressam, mimar Osman Hamdi Bey tarafından Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla kurulan ve 2 Mart 1883’te 8 eğitmen ve 20 öğrencisi ile öğretime başlayan Mimar Sinan Üniversitesi’nin Konservautarı Dolmabahçe’deki Baltacılar Dairesi’ne 1986 yılında taşındı.

Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü'nden oluşmakta. Çocuk Konservatuvarı, Yarı zamanlı öğretim, İlköğretim, Lise ve Lisans düzeylerinde eğitim vermekte.

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri ve öğrencileri kendi dallarında, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerini her öğretim-eğitim yılında gerçekleştirmekteler.

Bu etkinliklerin içinde, “Çarşamba Dinletileri”, “Oditoryum Konserleri”, “Konservatuvar Şenliği” ve “Yarışmalar” da yer alıyor.

‘Çarşamba Dinletileri' Müzik Bölümü öğrencilerinin verdiği sürekli dinletilerden oluşuyor. Bu dinletiler müzik sanatçısı genç adayların sahne deneyimi kazandıkları ve yıl içinde çalıştıkları repertuvarları sergiledikleri bir etkinlik.

Müzik Bölümü, Konservatuvar Büyük Senfoni Orkestrası'nın ve Genç Senfoni Orkestrası'nın konserlerini, oda müziği gruplarının konserlerini, ‘Çarşamba Dinletileri' gibi bir çok etkinliği Konservatuvar, MSGSÜ Hakkı Eldem Oditoryumu, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Merkezi, CRR, Süreyya Operası, Fulya Sanat, CKM ve diğer büyük konser ve temsil salonlarında gerçekleştiriyor.

Konservatuar; Prof. Klaus Ganter (Viyana) Françoise Joubert (Caen) Prof. Jean Fournier (Paris) Claude Henry Joubert (Orléans) Yo-Yo Ma (New York) Douglas Dunn (New York) Vladimir Spivakov (Moskova) Prof. Lukas David (Detmold) Daniel Shafran (Moskova) Peter Pucci (New York) Oleg Kagan (Moskova) Henry Fourés (Lyon) gibi dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayan bir eğitim yuvası.