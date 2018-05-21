Muharrem İnce: Zaman dar, işimiz çok bunlara takılmayın

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP'de açıklanan milletvekili listelerinde kendine yakın isimlerin yer almamasıyla ilgili yorum yapmadı ve "Milletvekili adayları listeleri açıklanıyor. Zaman dar, işimiz çok. O yüzden bunlara takılmayın." diye konuştu.

Muharrem İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Dün birez sesim kısıldı doktorlar dedi ki sesini biraz dinlendir Tam iptal edecektik baktık ki yandaş medya saldırıyor. Dedim ki arkadaşlara yiyelim iğneyi gidelim. Milletvekili adayları listeleri açıklanıyor. Zaman dar, işimiz çok. O yüzden bunlara takılmayın.

Televizyonlara akşam çıkan anketçileri ciddiye almayın. Onlar birilerinin sözcüsü. Ne araştırması yapıyorsun gel takıl peşime gel peşimden. Biz bu seçimi alacağız. Dün Adana’da muhteşem manzarayı görmenizi isterdim. 100 bin kişi, sonunu göremiyordum. Sesimiz kötü olabilir ama sözüm doğrudur.

TRT 1 var, 13-21 Mayıs’ta Erdoğan’a 1 saat 57 dakika, Muharrem İnce’ye 16 dakika vermiş. Biz TRT payı ödüyoruz, hepimiz ödüyoruz. Ey Erdoğan burada kul hakkı var kul hakkı. Ben TRT’ye hakkımı haram ediyorum.

İlk kez Türkiye’de yıllardır duyduğumu şey, ey milletim kemer sık tasarruf sık vardır. Bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak. Israf ekonomisinden insaf ekonomisine geçeceğiz. O Saray’da yaşamayacağım söz. 14 sene kirada oturdum, 1,5 sene önce evimi aldım. Ben orada oturacağım.

747 trilyon, 3000 koruma, 300 araç 2 milyar dolar Saray’ın maliyeti. Parayı nereden bulacaksın Muharrem İnce? Sen parayı nerden bulduysan ordan bulacağım.

Ak Partili annelere sesleniyorum, eğtemden memlun musunuz? O masanın etrafında Ak Partililer olacak. İYİ Partililer olacak, Demokrat Partililer olacak… Milli eğitim politikasında önce uzlaşacağız. Benim öğrencilerime yazık. 24 Haziran’da üniversite sınavı vardı. Sınava iki ay kala da tarihini değiştirdiler. Hayatta en önemli şey çocuğumuz diyorsunuz da çocuğunuzun eğitimi çok mu önemsiz? FETÖ ile birlikte soruları çaldılar yandaşlara verdiler. Öğretmenlik yaptığım zamanda sınav kağıtlarında isimleri kapatıp adil olayım diye isimlerini okumadan okurdum. 81 milyon Türkiye çocuklarını ücretsiz sınava sokamıyorsa yazıklar olsun.

Size termik santral kuralım mı? (Hayır sesleri) Biz ne yapacağız Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini iyi değerlendirirsek bize 100 lazımken 130 üretebiliriz. Her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına çıkaracağız. O meydanlarda tezek, pislik diyecek ben gelecek diyeceğim.

Dış politikamız ayaküstü, radikal, medyatik açıklamalardan uzak olacak. Kararlı tutarlı bir dış politika. Atatürk’ün yaptığı gibi. Atatürk 1935’lere gelince dünya savaşını görür, doğuda Sadabat Paktı’nı kurar. Batı’da Balkan Paktı’nı kurar. ABD’li büyükelçi Atatürk’e sorar savaşta Yunanistan’dan neden tazminat istemediniz? Barışın getirisi tazminattan daha fazla olduğu için tazminat istemedik der Atatürk. Koca Türkiye cumhuriyeti 4 milyon Suriyeliye bakıyor ama Suriye’de büyükelçisi yok. Ben seçildiğimde oraya büyükelçiyi göndereceğim.

Ey Amerika, ey Rusya.. Dış politika böyle yapılmaz.

Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Öğrencilere 1000 lira. Bunu size Türkiye Cumhuriyeti verecek. Öğretlenler ve polisler söz 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Polis memurlarına haklarını ödeyeceğiz ve sendikalı olacak. Uzman çavuşlara da verdiğim sözün arkasındayım. Emekliler önce gençlere, gençler ülkeyi kalkındıracak emekliler de rahat yaşayacak.

Tek dartleri benim diyor. Bizim derdimiz sen değilsin. Bizim derdimiz doları indirmek, faizi indirmek. Ben geldiğimde dolar mazot inecekse sen de iniver ne olacak?

Türkiye’de bir tek adam ve yanında ehliyetsiz takım var. Şimdi güçlü lider ve liyakatlı takımı getireceğiz. Ehliyete liyakata bakacağız. Türkiye’yi barıştıracağız.

Hukuk devleti olduğumuzda ekonomiyi yöneten kişilerde liyakat aradığımızda israf yerine üretimi seçtiğimizde Türkiye’da her şey düzelecek. Amasra’da kömür çıkıyor mu? Kaç kişi çalışıyor orada 5 bin değil mi? Size söz orada 2 bin kişi daha çalışacak. Bunu yapabiliriz. Neden fakiriz çünkü kötü yönetiliyoruz. Her şey siyasallaşmış.

En düşük emekli maaşı 840 TL en büyük emekli maaşı ise 6400 TL kaç kat? Sekiz kat. Türkiye’nin sorunu bu. Dünyada böyle bir şey yok.

(Selfi çekerken) Aç müziği.”