Muharrem İnce Üsküdar’da

Bedelli askerlik için "Aslında hiç içime sinmiyor" diyen Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir defaya mahsus bedelli askerlik uygulamasına izin vereceğini söyledi. İnce bedelli askerlik için elde edilecek paranın kullanımına ilişkin de 'şart' koştu.

Beykoz’da vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim otobüsü çamura saplanınca Üsküdar mitingi gecikmeli başladı. Beykoz’da seçim otobüsü çamura saplanan İnce, gençlerden otobüsü itmeleri için yardım istedi. Otobüs çamurdan kurtarılamayınca İnce, başka bir araçla Üsküdar’a geçti ve CHP’nin seçim otobüsünü kullanarak Üsküdarlılara seslendi.

İnce’nin Üsküdar’daki konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Bugün kampanyamızın 41’inci günü günü. Yarın Tunceli’ye gideceğim, Elazığ ve Tokat’ta var. Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz. Sokaktaki değişim rüzgarı ve sokaktaki umut bana şunu söylettiriyor: Bu iş bitti, bu iş tamam.”

“Seçim ciddi bir iştir, seçim son ana kadar devam eden bir iştir. Sizlerden istediğim şu; 24 Haziran’a kadar herbiriniz 3 kişi ikna etmeli. Herkes 3 kişiye şunu anlatacak; 16 yılda Türkiye’yi yönettiler, 24 yıldır İstanbul’u yönetiliyor. Üsküdar’da Yavuztürk Mahallesi aynı kadere mahkum olmuş.”

“Cumhurbaşkanı seçildiğimde 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız, Türkiye hukuk devleti olacak. Demokratikleşecek, özgürleşecek. Cumhurbaşkanı aleyhinde bir genç tweet attı diye sabahın 5’inde evine polis gitmeyecek. 16 yıldır bir korku toplumu oluşturdular.”

“Erdoğan’a Türkiye’nin her yerinden seslendim. Şimdi de Erdoğan’a evinin dibinden sesleniyorum. Erdoğan, sen çakma dünya liderisin Erdoğan. ‘Ustayım’ diyorsun, bana da ‘çırak’ diyorsun. De dilin kemiği yok. Sende şu kadar yürek, bilgi varsa çık televizyonda karşıma çık. Seninle sadece ekonomi konuşacağız, gel televizyona hani sen dünya lideriydin? Niye gelemiyorsun? Üsküdarlılar aynı şehirde yaşıyorsunuz, televizyonda benim karşıma çıksın mı? Bak Üsküdarlılar seni istiyor, korkma ben adam yemiyorum.”

BEDELLİ SÖZÜ

“Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor. Ama toplumda bir beklenti var. Bir defaya mahsus olmak üzere izin verebilirim. Ancak son kez çıkabilir. Bir daha çıkmaz. Şartım da şudur Toplanacak paraların 3'te birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te birini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer 3'te birini de savunma sanayine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim. Son kez…”