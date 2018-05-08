Muharrem İnce’den Erdoğan’a ‘gariban’ cevabı

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendisine 'gariban' diye hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019’dan 24 Haziran 2018’e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce için “gariban”, “karikatür tip” benzetmelerini yaptı.

Muharrem İnce, Erdoğan’ın “gariban” sözüne DİSK’te cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı.

“Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif’in oğluyum.”