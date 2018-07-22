Adnan Oktar’ı 1999’da savunan bakan AKP’li Çelik çıktı

Adnan Oktar’a yönelik ilk operasyon 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan döneminde yapıldı AKP döneminde 5 kez bakanlık yapan dönemin Fazilet Partili ismi Faruk Çelik, Oktar’a sahip çıktı...

İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan döneminde ve 1999 yılında Adnan Oktar'a yönelik operasyonu eleştiren ve ‘'İnsanların boş yere gözaltına alınıp rencide edildiğini'' savunan isim o dönemin Fazilet Partisi Meclis Grup Başkanvekili ve daha sonra da AKP hükümetlerinde 5 kez bakanlık yapan Faruk Çelik çıktı.

Çelik, operasyondan sonra TBMM'de Fazilet Partisi grubu adına 24 Aralık 1999 günü bir konuşma yapmış ve tutanaklara da giren konuşmasında şunları söylemişti: “Bilimsel çalışmalarıyla bilinen Bilim Araştırma Vakfı üyeleri tutuklanır tutuklanmaz, yargılanmadan ve hâkim önüne çıkarılmadan, İçişleri Bakanımızın ‘Apo'dan daha tehlikelidir' şeklindeki beyanatı, birçok kesimi üzmüştür. Bu operasyonda 2 bine yakın polisimiz görevlendirilerek birçok insanımız, daha sonra anlaşılmıştır ki, boş yere evinden barkından alınmış, rencide edilmiş, aile mahremiyeti ihlal edilmiştir.”

‘Siyasilerden baskı gördüm'

1999'da Adnan Hoca grubuna yönelik yapılan operasyonda, siyasilerden gelen baskılarla karşılaştığını açıklayan dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sadece Fazilet Partisi yöneticilerinden değil, diğer partilerin önemli isimlerinden de tepkiler, baskılar geldi. Al birini vur ötekine… Hangi birini söyleyeyim. İşte birini siz Meclis tutanaklarından bulmuşsunuz.'