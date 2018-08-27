27 Ağustos On Numara sonucu: Büyük ikramiye bir kişiye!

Büyük ikramiye bu hafta Bursa'ya çıktı. Kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler On Numara oyununu oynayıp yeniden şansını denedi. Her hafta büyük ikramiyelerle vatandaşın yüzünü güldüren On Numara'da 22 şanslı rakam belirleniyor. Bu hafta büyük ikramiye tutarı 309 bin TL. İşte MPİ 27 Ağustos On Numara sonucu...