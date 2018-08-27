27 Ağustos On Numara sonucu: Büyük ikramiye bir kişiye!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Ağustos Pazartesi On Numara sonuçlarını açıkladı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen On Numara MPİ’nin ne çok kazandıran oyunlarından biri. Haberimizden büyük ikramiye tutarını öğrenebilir, On Numara çekiliş sonucunu kontrol edebilirsiniz.
27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUCU
Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan şanslı numaralar şöyle:
2, 3, 4, 6, 8, 10, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 58, 62, 66, 68, 75, 77, 79, 80
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / OSMANGAZİ
On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyelerini ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri ise Genel Müdürlükçe ödeniyor.
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