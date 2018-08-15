Önce kameraya sonra polise yakalandı

Gaziantep'te 5 farklı hırsızlığın şüphelisi Ö.G., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 5 farklı hırsızlığın failinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği araç ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin Ö.G. olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Ö.G.’nin bir iş yerindeki masadan cep telefonunu çaldığı anlar görülüyor.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö.G., tutuklanarak cezaevine konuldu..