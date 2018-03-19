Otobüs yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda yandı

Düzce'de, seferini tamamlayarak yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen özel halk otobüsünün motoru alev aldı. İtfaiye ekipleri yanan otobüse anında müdahale etti.

Olay saat 23.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

SEFERİNİ BİTİRMİŞ YAKIT ALACAKTI

Şehir merkezi ile Soğancı arasında yolcu taşımacılığı yapan Hamit Seyis idaresindeki 81 DP 750 plakalı özel halk otobüsü, seferini tamamlamasının ardından sabah yapacağı sefere hazırlanmak üzere yıkanması ve yakıt takviyesi için akaryakıt istasyonuna çekildi.

Otobüsün motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başlarken, alevler kısa sürede aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA