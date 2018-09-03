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Paraşütçü yanlış yere inince kurtarma operasyonu 20 saat sürdü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde paraşütle atlayış yaptıktan sonra kayalıklara düşen 27 yaşındaki Mete Soylu, yaklaşık 20 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

android-time 17:38 3 Eylül 2018
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde paraşütle atlayış yaptıktan sonra kayalıklara düşen 27 yaşındaki Mete Soylu, yaklaşık 20 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, uçak mühendisi Mete Soylu, Hacer Ormanları Soğukpınar yaylası mevkisinde kayalık bölgeden paraşütle serbest atlayış yaptı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden ve kayalık alana düşen Soylu’yu gören vatandaşlar durumu jandarmaya ekiplerine haber verdi.

Ekipler talihsiz genci kurtarmak için yoğun çaba harcadı. AA

Ekipler talihsiz genci kurtarmak için yoğun çaba harcadı. AA

Yaralandığı öğrenilen paraşütçü ile telefonla irtibat kuran jandarma ekipleri, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşmada sıkıntı yaşadı. Destek istenen AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri de arazi yapısı nedeniyle yaralıyı bulunduğu yerden indiremedi. Bunun üzerine helikopter desteği talep edildi.

Yaralı genç askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. AA

Yaralı genç askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. AA

Mete Soylu, yaklaşık 20 saat sonra olay yerine sevk edilen askeri helikopter yardımıyla ip sarkıtılıp, sedyeye alınarak kayalık alandan kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Soylu, Adana’ya sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Mete Soylu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. AA

Son güncelleme: android-time 17:4703.09.2018
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