Partiler bayramlaşıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştiriliyor. AKP'nin CHP'ye yaptığı ziyaretteki sohbete kurbanlık fiyatları damgasını vurdu.

AKP Genel Merkezine bayramlaşmak için gelen ilk parti heyeti CHP’ninki oldu. AKP'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ'dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Her iki heyette birbirlerinin bayramlarını tebrik ederek iyi dileklerde bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “Geçmişten bu yana büyük sınavları başarı ile atlatmış bir ülkeyiz. Zorlu 2 hafta geçirdik. Bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk. Önümüzdeki seçimlere yönelik hazırlıklarımızı başlattık” dedi. Sarıeroğlu, konuklara cezerye ikram etti.

AKP’DEN DE CHP’YE ZİYARET

AKP heyeti de CHP’ye Kurban Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. AKP heyetinde Konya Milletvekili Orhan Erdem, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz, Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ yer aldı. Bayramlaşma için gelen AKP heyetini ise CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Parti Meclisi Üyeleri Gamze Pamuk Ateşli, Bülent Ecevit Tatlıdil ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay karşıladı.

Ziyarette hayvan pazarlarındaki durum ve kurban fiyatları da gündeme geldi. Hamzaçebi, “Hayvan pazarlarındaki durum nedir?” diye Anadolu’nun nabzını tuttuğunu belirterek, diğer yıllara göre küçükbaş hayvanda daha az satışın olduğunu, vatandaşın bütçesinin küçükbaş kurbanı kesmeye yetmediğini ve vatandaşın birleşerek daha az parayla büyükbaş hayvana girdiğini ifade etti. AKP’li Orhan Erdem ise büyükbaş hayvana girildiğinde yine küçükbaş hayvan fiyatı olacağını kaydederek, “Yeni adetler aslında güzel Kızılay’a Diyanet’e bağışlarda çok fazla. Kesmek yerine o şekilde vekalet veren de çok oluyor. Biz de keseceklerimizin çoğunu Kızılay’a verdik” dedi. Hamzaçebi de kurban vekaletini Kızılay’a verdiğini söyledi.

“Parlamento güçlü olmalı”

Yeni dönemde Türkiye’deki sistemin tam bir başkanlık sistemi olmadığını belirten Hamzaçebi, “Yasama organının parlamenter sisteme kıyasla çok daha güçlü olması gerekiyor. TBMM artık hükümetten gelen kanun tasarısı olmayacağından hükümet diye bir kavram olmadığından milletvekillerinin kanun tekliflerini yasalaştıracak. Yasama organının parlamenter sistem gelenekleriyle alışkanlıklarıyla değil bu yeni sistemin kurumsal yapısıyla çok daha konumu güçlendirilerek yasama sürecini o sürecin kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Parlamento güçlü olmalı. Bu gücü siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya. Başkanlık sistemlerinde parti disiplini zayıftır o nedenle yasama organı çok daha güçlü olur ama bizim gibi hala parlamenter sistem alışkanlıklarını taşıyan ülkelerde parti disiplini çok güçlüdür. Dolayısıyla yasama organının Yürütme karşısında bağımsız bir kimlik koyabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Görev iktidar muhalefet herkesin görevi. Meclisin yasama kapasitesini güçlendirmek onu yükseltmek hepimizin önünde böyle bir görev var” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim yasama olarak çıkıldı”

AKP’li Erdem ise “Çıkış yolumuz oydu. Güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim yasama olarak çıkıldı. İnşallah hep birlikte bunu oluşturacağız. Daha iyi olması için çalışacağız” diye konuştu.

DSP VE VATAN PARTİSİ DE CHP’Yİ ZİYARET ETTİ

AKP’nin ardından CHP’ye DSP ve Vatan Partisi heyetleri bayram ziyaretinde bulundu.

HÜDA PAR’DAN AKP’YE ZİYARET

Kurban Bayramı dolayısıyla HÜDA PAR heyeti, AK Parti Genel Merkezine gelerek bayramlaştı. AKP'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ'dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Her iki heyet de birbirlerinin bayramlarını tebrik edip iyi dileklerde bulunurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'yi daha iyi noktalara getireceklerini belirterek, döviz kuru üzerinden Türkiye’ye diz çöktürülmek istendiğini kaydetti. Sarıeroğlu, milletin söz konusu vatan olduğunda herkese güçlü mesaj verebileceğini gösterdiğini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük ise ekonomi ile yaşanan sıkıntıları dile getirdi, yerli ve milli üretime dikkat çekti. Sarıeroğlu, konuklara cezerye ve şalgam ikram etti.

MHP’DEN AKP’YE ZİYARET

AKP'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Secim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ'dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen MHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu ile Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Her iki heyet de birbirlerinin bayramlarını tebrik edip iyi dileklerde bulunurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile hemşehri olduklarını hatırlatarak, yeni göreve geldiğinde Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi. Sarıeroğlu konuşması esnasında “Cumhur İttifakı olarak başarılı bir sürece imza attık” ifadelerini kullandı.