Tekkeköy’de sünnet şöleni

Samsun'un Tekkeköy ilçe Belediyesi maddi zorluklar nedeniyle sünnet olan 147 çocuğu sünnet ettirdi. Belediye ayrıca çocuklar için hafta sonu eğlence hazırladı.

İlçede yaşayan ve maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremeyen ailelerin imdadına Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yetişti. Tespit edilen veya belediyeye başvuran ailelerin 147 çocuğu uzman doktorlar tarafından sünnet ettirildi. Ardın da erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklar için ilçe meydanında hafta sonu şenlik düzenleyeceğini açıkladı. Çocuklara Unutulmaz Bir Anı Sünnet şöleninin gelenekselleştiğine vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Sosyal Belediyeciliği her alanda gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Üzerimize düşen görevleri yaparak halkımızın her durumda yanında yer alıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımızı hastanede hijyenik ortamda uzman doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından sünnet işlemini yaptırdık. Bu yıl 147 çocuğumuzu evlerinden araçlarımız ile alarak sünnet işlemini gerçekleştirdik” dedi.

Sünnet olan çocukların başta kıyafetleri olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Başkan Togar, “Sünnet olan tüm çocuklarımızın ayakkabısı, gömleği, pantolonu, pelerini, şapkası, asası başta olmak üzere tüm kıyafetleri ile sünnet için gerekli tüm ihtiyaçlarını ve masraflarını karşıladık. Bu güzel anı unutulmaz yapmak için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda sünnet şöleni düzenleyerek evlatlarımızın erkekliğe ilk adım attığı bu mutlu anlarında çocuklarımız ve ailelerinin duygularına ortak oluyoruz” diye konuştu. Hafta sonu üstü açık otobüslerle ilçe mekezinde gezdirilecek olan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan ve palyaço, animasyon gösterileri, çocuk şarkıları, illüzyon gösterileri, Hacivat-Karagöz, ödüllü yarışmalar ile çeşitli gösterilerin yapılacağı şenlik alanına giderek doyasıya eğlenecekler.