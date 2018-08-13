Sancaktepe TEM Otoyolu’na yeni yan yollar yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe'de, TEM Otoyolu'nun Samandıra ve Sultanbeyli kavşakları arasında trafiği rahatlatmak için 4 kilometre yan yol inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu’nun trafiği, Samandıra ve Sultanbeyli kavşakları arasındaki yan yollarla rahatlayacak.

Toplam 4 kilometre uzunluğundaki yan yol inşası kapsamında 1 alt geçit ve 6 üst geçit yapılacak.

Alt geçit, Ataşehir’den gelip Sancaktepe, Sultanbeyli’ye güney yan yoldan devam etmek isteyen vatandaşlara, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı’nın altından ulaşım imkanı sağlayacak.

Çalışmaların birinci etabında, Sancaktepe ilçesini ikiye ayıran TEM Otoyolu yapılacak üst geçitle birbirine bağlanacak. İlçe merkezine giden yoğun trafikle kesişen TEM yan yolları üst geçitlerle birbirine bağlanarak trafik sıkışıklığı önlenmiş olacak.

Samandıra mevkisinde köprü üst geçit montajı yapılacak

TEM Otoyolu Samandıra TEM yan yolları yapımı kapsamında, Samandıra mevkisinde köprü üst geçit montajı gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, bugün 22.00 ve yarın 06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikametinde, yarın 22.00 ve 15 Ağustos 06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikametinde gerçekleşecek. Çalışmaların yapıldığı saatlerde ise trafik akışı, diğer istikamette “bölünmüş yoldan” sağlanacak.

Çalışma yapılan kesimde trafik kontrollü verileceğinden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması istendi.

AA