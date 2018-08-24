Sevgiliye ‘telefona neden cevap vermedin’ kurşunu

İstanbul Fatih'te Türkmenistan uyruklu sevgilisinin evine giden Remzi S. "Telefonlarıma neden cevap vermiyorsun" diyerek kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu Türkmenistanlı kadın hayatını kaybederken, şüpheli Remzi S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay Muhsine Hatun Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, Kurban Bayramı’nın 1. Günü 61 yaşındaki Remzi S. sevgilisi Türkmenistan uyruklu Nazıra Babajanova’yı birkaç kez aradı fakat ulaşamadı. Bunun üzerine Remzi S. Babajanova’nın kaldığı adrese gitti. Kapıyı açan Babajanova’yla

Remzi S. arasında “Sen benim telefonlarıma neden cevap vermiyorsun” tartışması yaşandı.

EVİN İÇİNDE KURŞUNLADI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Remzi S. belindeki silahı çıkartarak Babajanova’ya kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu Türkmenistanlı kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Remzi S. ise evden ayrıldı. Olayın yaşandığı esnada evde bulunan Nazıra Babajanova’nın arkadaşı Parahat I. isimli kadın ise sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmenistan uyruklu kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri ise Parahat I.’nın ifadesine başvurdu.

Alınan ifade ve çevredeki güvenlik kameralarının sonucu ekipler, cinayeti işlediği belirlenen Remzi S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu şüpheli Remzi S. saklandığı adreste gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.