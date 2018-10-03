Porto Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Aboubakar yerine Otavio…

Porto Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. Porto Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi tüm bu sorulara futbolseverler yanıt arıyor. Bu önemli mücadele öncesi sakatlığı bulunan Aboubakar'ın yerine Otavio'nun oynaması bekleniyor. Peki Porto Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi gruplar aşamasında ikinci maçına çıkacak Galatasaray, Porto’ya konuk olacak. İlk maçında galip gelen temsilcimiz ikinci maçta puan veya puanlar alarak avantajını devam ettirmek istiyor. Devler Ligi’nin başlaması ile yayın krizi Porto Galatasaray maçında yok. Maçın saati de kanalı da belli oldu. İşte Porto Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorularının yanıtları…

PORTO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Portekiz’in Porto takımıyla karşılaşacak. Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak. D Grubu’ndaki ilk maçında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova’da karşılaşacak.

MÜCADELE ŞİFRELİ Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili beIN Sports’tan şu açıklama yapıldı;

“FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.”

PORTO GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER?

Porto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.

Galatasaray, Porto’nun Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak (Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte). Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı (1B 1M).

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı (Braga ve Sporting karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet).

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray (2B 9M), bu karşılaşmaların 10’unda en az ikişer gol yedi (toplam 28 gol).

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto (8G 3B), son yenilgisini Eylül 2017’de Beşiktaş’tan aldı (1-3).