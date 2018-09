Son dakika: İstanbul’da şarbon şüphesi!

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli, "22 kişi hastaneye başvuruda bulundu. Bu vatandaşların tedavileri sürüyor. Hayvanın alındığı işletme karantinaya alındı. İşletmenin 10 kilometre etrafında bulunan 3500 hayvan aşılanacak" dedi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklama geldi. Pakdemirli, “22 kişi hastaneye başvuruda bulundu. Bu vatandaşların tedavileri sürüyor. Hayvanın alındığı işletme karantinaya alındı. İşletmenin 10 kilometre etrafında bulunan 3500 hayvan aşılanacak. Şarbon vakaları zaman zaman görülüyor. 2018’de 5 ülkede bu vaka görüldü, görülmeye de devam edecek. Şu an için her şey yolunda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yiyebilirler” ifadelerini kullandı.

