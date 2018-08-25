Son 16 koltuk

Bakan yardımcılıkları devletteki en değerli koltuk oldu. Şimdiye kadar 16 bakanlığa 48 Bakan yardımcısı atandı. 11 Bakanlığa atanacak 16 yeni yardımcı ile birlikte bakan yardımcısı sayısı toplam 64 olacak. Daha önce her bakanlıkta bir bakan yardımcısı varken şimdi bu sayı bazı bakanlıklarda 4'e kadar yükseldi.

Halen Dışişleri, Tarım, Çevre, Ulaştırma, Enerji, Kültür ve Sanayi Bakanlıklarında birer Bakan yardımcılığı boş bulunuyor. Hazine Bakanlığında 3, Gençlik Spor, Ticaret ve Çalışma Bakanlıklarında ise 2 koltuğa henüz atama yapılmadı. 12 bin lira aylık ücret alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan bakanlar, sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu tutuluyor. Tek imza ile atanan bakan yardımcıları ise, Cumhurbaşkanı'na bağlı olan bakana karşı sorumluluk üstleniyor. Cumhurbaşkanı atadığı bakan yardımcılarını, görev süreleri sona eremeden görevden alabiliyor. Yardımcıların görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanı'nın görev süresini geçmeyecek. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdiğinde, atadığı bakan yardımcılarının da görevi sona erecek. Bugüne kadar ataması yapılan bakanlıklar ve bakan yardımcıları şöyle: Dışişleri Bakanlığı: Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran Tarım ve Orman Bakanlığı: Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu Milli Eğitim Bakanlığı: Mahmut Özer, Mustafa Safran, İbrahim Er ve Reha Denemeç Çalışma Bakanlığı: Ahmet Erdem, Ayşe Kardaş Ergezen Adalet Bakanlığı: Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız Gençlik ve Spor Bakanlığı: Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bülent Aksu İçişleri Bakanlığı: Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alparslan ve Ömer Arısoy Sağlık Bakanlığı: Muhammet Güven, Halil Eldemir, Şuayip Birinci, Emine Alp Meşe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır ve Hasan Büyükdede Milli Savunma Bakanlığı: Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu Ticaret Bakanlığı: Fatih Metin, Gonca Işık Yılmaz