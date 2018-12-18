Son dakika… CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet oldu

CHP'nin İzmit Belediyesi için adayı Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oldu.

CHP Belediye Başkan adaylarını bir bir açıklıyor. İzmit Belediye Başkan adaylığına ise Fatma Kaplan Hürriyet gösterildi. Hürriyet, 2015 seçimlerinde CHP’nin Kocaeli milletvekili seçilmişti.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Mart 1982, Tekirdağ’da doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hürriyet 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinde CHP tarafından birinci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi ve seçildi.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP’li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İyi Parti’ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi’ne geri döndü.