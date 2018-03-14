Son dakika haberi… ‘Çakarlı milli eğitim müdürü’ soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile çakar lambalı araç tartışması yaşayan ve bu olayın ardından açığa alınan polis memuru N.Ç'nin yaptığı suç duyurusu ardından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nun, mağdur polis N.Ç'nin suç duyurusunu işleme koyarak şikayet edilen İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da başpolis olarak görev yapan N.Ç'nin suç duyurusundaki iddiaya göre 28 Şubat'ta Avrasya Tüneli Avrupa girişi Yenikapı uygulama noktasında emniyet şeridiniden hızlı bir şekilde giden araç durduruldu. İddiaya göre otomobilin çakar lambaları açık ve hızla gidiyordu. Polis memuru, camları siyah film kaplı otomobili durdurarak içindeki kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Sürücü ehliyetini vermesine rağmen arkada oturan 2 şahıs ‘İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü' olduğunu iddia ederek kimlik vermedi. ‘Sen milli eğitim müdürünün görevini biliyor musun? Seninle görüşürüz' dedi.

Polis memurunun iddiasına göre olay şöyle yaşandı: “Araç ve şahıslar olay yerindeyken asayiş şube müdürlüğüyle yaptığım telefon konuşmasında ilgili şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapmamam istendi. Ben de ‘Kanun ve yönetmelikler ne emrediyorsa onu yapacağım' dedim. Daha sonra uygulama noktasına İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı B.B. gelerek bana ‘Sen kimsin bu araca işlem yapıyorsun? Hadi git burdan' diyerek beni görev yerimden kovarak görevimi yapmamı engelledi. Ben de kendisine ‘Emri yazılı verin uygulayayım' dedim. Araç kontrol yapılmadan bırakıldı, araç olay yerinden ayrılıp Avrasya Tüneli'ne girdi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tuttum. Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki iki şahıstan ve bu iki şahıs hakkında işlem yaptırmayan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında kolluk kuvvetinin görevini engeleme, görevli olduğum noktadan yazılı emir olmadan beni kovması, diğer polis memurları karşısında küçük düşürülmemden dolayı davacı ve şikâyetçiyim.”

AÇIĞA ALINAN POLİSİN AVUKATI SÖZCÜ’YE KONUŞTU

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: 7 GÜN İÇİNDE ÇAKARLARI SÖKTÜR DEYİP ARACI BIRAKMALIYDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise polis memuru ‘yasaları uygulamamakla' suçlandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada “Yazılı, görsel medya ile sosyal paylaşım sitelerinde ‘Bir Polis Memurunun durdurduğu araca yazdığı ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı’ içeriği ile yer alan haberlerle ilgili olarak

kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Olayın 28.02.2018 günü İlimiz Fatih ilçesi Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında meydana geldiği, görevlilerimiz tarafından ‘Usulsüz Çakar Kullanımı’ nedeniyle durdurulan bir aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir. İlgili başpolis memuruna uygulama noktasından sorumlu olmasına rağmen durdurulan aracı işlem yapmadan 50 dakika bekleterek vatandaşa kötü muamelede bulunması, görev yerinde personelin yoklamasını almaması ve görev yerine gelmediği belirlenen 5 personeli üstlerine bildirmemesi hususlarından idari soruşturma başlatılmış, Valilik Makamınca hakkında ‘Görevden Uzaklaştırma’ tedbiri uygulanmıştır.” denildi.