Son Dakika… Kalın’dan, Akpınar ve Gezen yorumu

Son Dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleriyle ilgili kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Maksat mizah olmuş olsa bile bu böyle ifade edilmez. İfadeleri okuduğunuz zaman bunlar eleştiri sözleri. Keşke bu kişiler çocukluğumuzdaki o masumiyet dönemlerinde hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Cumhurbaşkanı zehirlenir, ipte ölür gibi galiz lafları etmeselerdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in sözleri için “‘Sözlerin mizah adı altında hoş görülmesi mümkün değil. Keşke sanatçılıktan uzak olan lafları söylemeselerdi” ifadelerini kullandı. Kalın şu ifadelerde bulundu;

“Söylenen sözleri kabul etmek mümkün değil. Maksat mizah olmuş olsa bile bu böyle ifade edilmez. İfadeleri okuduğunuz zaman bunlar eleştiri sözleri. Bu sözler bugünün Türkiye'si ile ilgili söylenmiş sözler. Bu ifadeler 1940 – 50 yıllardaki Türkiye'si için söylenmiyor. Bugünün Türkiye'sinde söylenmiş sözler. Keşke bu kişiler çocukluğumuzdaki o masumiyet dönemlerinde hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Cumhurbaşkanı zehirlenir, ipte ölür gibi galiz lafları etmeselerdi. Bu mizah denecek şeyler değil. Bu tür sözleri sarf eden kişiler sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar aynı zamanda ona oy veren, destek veren, gönül veren milyonlarca insanın hür iradesine de saygısızlık ediyorlar. Keşke sanatçılıktan uzak olan lafları söylemeselerdi. Savcılıkça ifadelerini verdiler. Bizde süreci takip ediyor olacağız.”