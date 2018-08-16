Son Dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partideki kurultay tartışmalarının sona erdiğini, hedefin yerel seçimler olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Yerel seçimde Muharrem İnce ile birlikte çalışırım, o da CHP'li, partisi için mücadele eder. Cumhurbaşkanlığı seçiminde elinden geleni yaptı, performansı da başarılıydı. Hayal kırıklığımız seçimin 2. tura kalmamasından kaynaklı. Seçmenimiz ve biz yüzde 70 ihtimalle ikinci tura kalır diye düşünüyorduk'' dedi.

Gazetelerin Ankara Temsilcileri ile görüşen Kılıçdaroğlu ”Muharrem İnce’yi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterir misiniz?” sorusuna, ”İster mi bilmiyorum, beklentisi nedir onu da bilmiyorum. Kendisinin geleceğine yönelik kararı ben tek başıma alamam. Ama arkasında başarı hikayesi olan bir isimle, İstanbul’u mutlaka kazanacağız” cevabını verdi.

CHP lideri, ‘İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı gösterirken ‘Arkasında başarı hikayesi var' demiştiniz'' hatırlatmasına ise ‘'Evet dedim'' cevabını verdi. Kılıçdaroğlu İnce'nin olağanüstü kurultay için erken davrandığını da savunarak, ‘'Seçim analizi yapsaydık, ondan sonra yol haritası çizseydi daha uygun olurdu'' dedi. Tüzük kurultayı toplama planı için de, ‘'Delegenin iradesine karışmam ama bu gündemde bir tüzük kurultayı tartışmasını da doğru bulmam'' dedi.

7 BÜYÜKŞEHİRİ ALACAĞIZ

Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Adana, Mersin Büyükşehir ile, Uşak Belediyesini kesin olarak kazanacaklarını savunan CHP lideri, parti içi çalışmalar konusunda da şunları söyledi:

DERİN ANALİZ

Parti Meclisinde seçim sonuçlarının çok kapsamlı bir teknik ve siyasi analizini yapacağız. Nerede eksik var, nereye oy kaydı. İYİ Parti'ye HDP'ye ne gitti. Ona göre yol haritası çizeceğiz. Bazı il ve ilçelerde Belediye Başkan adaylarımızı şimdiden belirledik ve çalışmaya başladılar. Bunlar şu anda CHP'nin elinde olmayan yerler.

ÖN SEÇİM OLABİLİR

Özellikle büyük illerde Belediye Başkan adaylarımızı belirlerken, halkın kabulüne, il örgütünün bakışına geçmiş performansına her şeye bakacağız. Bazı yerlerde ön seçim de olabilir. Millet İttifakı da bana göre başarılıdır. En önemlisi, bütün siyasi görüşlerin TBMM çatısı altında girmesini sağladı.

BERBEROĞLU VE ERDEM

Enis Berberoğlu ve Eren Erdem'in tutukluluğu bir ayıp. Yargıtay'a itirazın sonucunu bekliyoruz. Anayasa Mahkemesine de gideriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de… Bu ayıp sona erecek inanıyorum.