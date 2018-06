Son Dakika… İnce: Kürt sorununu ben çözeceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da halka hitap etti. Kürt sorununa değinen İnce, "Sorunu ben çözeceğim" dedi. İnce, konuşmasında ayrıca Erdoğan'ın Bursa mitingini ileri saatlere ertelemesini de eleştirerek, "Sen bugün 15:30'da Bursa'da konuşacaktın toplayamadın kalabalığı 18:00'a aldın mitingi... Şu anda çevre illerden adam topluyorsun ama ben o senin miting yaptığın Bursa'da o meydanda iftara 5 kala zımbazıptı her taraf..." diye konuştu.

Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Merhaba Diyarbakır… (‘Selo’ya özgürlük’ sesleri) Cahit Sıtkı Tarancı’nın hemşehrileri, Ziya Gökalp’in torunları, Ahmet Arif’in kardeşleri… Ne diyordu Cahit Sıtkı Tarancı; ‘Memleket isterim… Gök mavi, dal yeşil, toprak sarı olsun… Olursa bir şikayet ölümden olsun… Kardeş kavgası son bulsun’ diyordu Cahit Sıtkı…

Ne diyordu Ahmet Arif; ‘Haberin var mı taş duvar… Demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim… Uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahsun resim haberin var mı… Görüşmecim yeşil soğan göndermiş… Karanfil kokuyor cigaram… Dağlarına bahar gelmiş memleketimin’ diyordu…

İşte ben 15 yaşında Yalova’da liseye giderken… Diyarbakırlı Ahmet Arif’in ‘hasretinden prangalar eskittim’ şiir kitabını o yaşımda ezberlemiştim. Yani 15 yaşında ezberlediğim şiiri, bir Diyarbakırlının yazdığı şiiri 40 yıl sonra, Diyarbakırlılara Cumhurbaşkanı adayı olarak okudum. (‘İnce başkan’ sloganları)

Ben bugün buraya sizi kandırmaya, sizi aldatmaya ya da baldıran şerbeti içmeye gelmedim. Ben bugün buraya ramazan şerbeti, meyan şerbeti içmeye geldim.

Türkiye’nin çok ciddi sorunları var. Cari açık 55 milyar dolar, mutfaktaki enflasyon yüzde 30. 250 milyar dolarlık ithalat var, gençlerin yüzde 20’si işsiz ve Türkiye kuşatılmış durumda. Şu anda Türkiye’yi yönetenler, Türkiye’yi Ankara’dan yönetmiyor; Brüksel’den, Washington’dan yönetiyor.

“BAŞINDAN BERİ ÖNERİYORUM 3B”

Sevgili Diyarbakırlılar bakınız… Bir problemimiz var. Başından beri öneriyorum. 3B… Bir, barışacağız… Hemen barışacağız ama hemen… İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz… Yani üretim ekonomisine geçeceğiz. Fabrikalar açacağız. Kıraathanelerde bedava kekle zaman dolmaz. Kıraathaneye gittin çay beleş, kek beleş… Peki gündüz kekle geçiştirdin akşam eve gittin. Yemek ne olacak? Onun için tarıma dayalı sanayi geliştireceğiz. Ekilmeyen tarım alanlarını ekeceğiz. Meralarımızı atıl olmaktan kurtaracağız. İş gücü gençler, gençler… Benim derdim gençler… Sanayimizin yüzde 25’i atıl, onu işlevsel hale getireceğiz. Refahımız artacak. Sonra bölüşeceğiz… Adil bölüşeceğiz.

“BAKINIZ BU KARDEŞİNİZ ZAMAN ZAMAN KENDİ PARTİSİYLE DE TERS DÜŞMÜŞTÜR”

Bakınız bu kardeşiniz ilkeli bir siyasetçidir. Zaman zaman kendi partisiyle de ters düşmüştür. 4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı oldum. Altı oku çıkardım. Artık sadece CHP’lilerin değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Altı oku takmadım artık Türk bayrağı taktım. (İnce’den ekibine “Görüşme videosunu ayarlayın. Hazırlayın onu göstereceğim”) Sonra Sayın Akşener’e gittim kutladım, başarılar diledim. Karamollaoğlu’na gittim kutladım, başarılar diledim. Sayın Demirtaş’a gittim başarılar diledim. Sonra Sayın Erdoğan’a gittim başarılar diledim. Ben Türkiye’de siyaseti uzlaştıracağım, barıştıracağım…

“AMACIM 81 MİLYONU BİR ŞEMSİYE ALTINDA TOPLAMAK”

Siyaseti normalleştireceğim. Allah’ın izni, milletimin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda öyle 3 bin korumuyla gezmeyeceğim normal olacak her şey… Bakın dört adayı da ziyaret ettim. Sonra rakiplerime 500 lira para yatırdım. Amacım siyaseti yumuşatmak, amacım gönüller arası köprü kurmak, amacım 81 milyonu bir şemsiye altında toplamak… Sonra Hakkari’ye gittim. Meydanda miting yaptım. Orada dedim ki ‘Sevgili Hakkarililer, size Sayın Akşener’in, Sayın Karamollaoğlu’nun, Sayın Demirtaş’ın ve Sayın Erdoğan’ın selamı var’ dedim. Erdoğan, benim bu dört adayında size selamı var videomu almış sadece, Demirtaş bölümünü kesmiş orayı almış. (Şu videoyu bir izletelim arkadaşlar)

“SAKLIM, GİZLİM YOK… BİRİNİ ZİYARET EDERKEN ERDOĞAN’DAN İZİN ALACAK HALİM DE YOK”

Olay şu… ‘Sevgili Hakkarililer, sizlere selamları var’ diyorum. O sadece Demirtaş kısmını alıyor, batıda seyrettiriyor. ‘Bak… Bak… Demirtaş’a da gitmiş’ diyor. Saklım gizlim yok… Birini ziyaret ederken Erdoğan’dan izin alacak halimde yok. Ben millete yalan söylemiyorum. Erdoğan ayrıca, seni bile ziyaret ettim.

“DOKUNULMAZLIK KONUSUNDA PARTİME ‘YANLIŞ YAPIYORSUNUZ’ DEDİM”

Bu yola çıkarken kendime dedim ki Muharrem bu milleti kucaklaştır, bu milleti barıştır, yapamayacağın sözler verme, çık meydana açık açık söyle… Değerli Diyarbakırlılar dokunulmazlık konusu geldi gündeme. Bu konuda benim mensubu olduğum parti ‘biz kaldırılmasına ‘evet’ diyeceğiz’ dedi. Ben dedim ki, yanlış yapıyorsunuz. TV’lere çıktım ben parti yönetimin tavrını doğru bulmuyorum. Ben dokunulmazlıklara ‘hayır’ oyu vereceğim dedim. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım. Siyaseti ilkeli yapacağız ilkeli… Yaranmak diye bir derdim yok. Kimse birileri mutlu olsun diye bir derdim yok. Derdim 81 milyonun sorunu. Bu sorunu nasıl çözeceğiz adını da koyalım ‘Kürt sorunu’… Bir, Kürtler diyor ki ‘Kürtler onore edilmek istiyor’… Türklerin de kaygıları var. Türklerin kaygılarını gidereceğiz, Kürtleri de onore edeceğiz. İki, samimi olacağız. Yalan yok, gizli kapaklı görüşmeler yok. Çözüm Millet Meclis’i, başka bir yer değil. Üç, cumhurbaşkanı olduğumda TRT’nin kanallarından birini bu işe ayıracağım. Tartışma programı olacak. Zaten TRT’nin bir işe yaradığı yok bari bir işe yarar. Herkes gelecek. 24 saat yayın yapacak. Dil meselesini tartışacak. Ben biliyorum ki içinizde anlaştığınız bir yer dil meselesi. Ama anlaşamadıklarınız da var. Kendi aranızda da anlaşamıyorsunuz. Anlaştığınız yere beni de yazın bende oradayım. Anlaşamadığınız yerleri de çözeceğiz. Sorunu çözmek mi istiyoruz, oy mu istiyoruz? Ben sorunu çözmek istiyorum.

“İSTEYENE SEÇMELİ DİN DERSİ”

Muhafazakarlar var Türkiye’de diyor ki; ‘Çocuğuma haftada iki saat din dersi yetmez’… Seçmeli olarak kaç saat din dersi istiyorsa seçmeli olarak vereceğiz. Bir diğeri de diyor ki; ‘Siz bana hakaret ediyorsunuz. Ben zorunlu olanı da almak istemiyorum… Hay hay kardeşim sen bilirsin sen de alma. Emin olun 40 senedir bunu tartışıyor Türkiye çözümü bu… Devletin dindar ve kindar nesil yetiştirmek gibi bir görevi yok. Ben dindar yetişmesine karşı değilim. Ama dindar nesil yetiştirmek devletin görevi değildir. Aile ne isterse o… Ama kindar nesil istemem. Ben sizin çocuklarınıza matematik öğretmek istiyorum… Quantum öğretmek istiyorum… Yani din eğimini böyle yapacağız.

“ÇOCUKLARIMIZA 3 DİL ÖĞRETECEĞİZ”

Gelelim dil eğitimine… Çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Dünyada şu anda 200 devlet var… 6 bin de dil var… Bu 6 bin dilin 2 bini kullanılıyor. 2 bin dil 200 devlette kullanılıyor. Demek ki bir dil insanlığın mirası. Bunu korumak lazım. Kim olursa olsun fark etmez. Bir… 81 milyona çocuklarımıza resmi dilimiz Türkçe’yi öğreteceğiz. İki… Anasıyla babasıyla evinde konuştuğu bir dil var. Bu Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça, Çerkezce ise Çerkezce hangisi ise… Çocuğun evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Bunlar yetmez dünya vatandaşı yapacağız. Çocuklarımıza İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Rusça, Japonca, Çince bunları öğreteceğiz.

Bakın Erdoğan’la anlaşamadığım yer şurası. Erdoğan diyor ki ‘yerli otomobil yapacağız’… Yapalım… Erdoğan arabanın kaportasına talip ben beynine talibim…

“BURSA’DA KONUŞACAKTIN TOPLAYAMADIN KALABALIĞI MİTİNGİ 18:00’A ALDIN”

Dün bana ‘bak Muharrem’ diyor. Şimdi ben bu üsluba cevap vermek istemiyorum. Fakat arkadaşlar dediler ki cevap ver. Vereyim… Eee sana baktım Recep söyle. Ben sana dedim her kuşun eti yenmez. Ben senin yanındakilere benzemem dedim. Bence şöyle bir şey yapalım. Bakın Diyarbakır’dan da sesleneyim Sayın Erdoğan’a… Sayın Erdoğan ben bir meydanda konuşuyorum. Sen bugün 15:30’da Bursa’da konuşacaktın toplayamadın kalabalığı 18:00’e aldın mitingi… Şu anda çevre illerden adam topluyorsun ama ben o senin miting yaptığın Bursa’da o meydanda iftara 5 kala zımbazıptı her taraf… Ama bak meydanlarda ‘bana bak Muharrem’ diyorsun ya sana baktım da sen de şu garibana bak gel de beraber bir televizyona çıkalım. Gelir mi sizce? (Hayır sesleri) Valla ben istiyorum diyorum ki televizyona çıkalım. Şuradan bakalım bu Kürt sorununu çözmek istiyor mu istemiyor mu? Ben istiyorum.

“SİYASETÇİ DİYARBAKIR’DA FARKLI, EDİRNE’DE FARKLI KONUŞUYOR”

Siyasi ahlak sorunu oldu. Yani siyasetçi Diyarbakır’a geliyor farklı, Edirne’de farklı konuşuyor. Size hiç yalan söylemeyeceğim. Diyarbakır’da ne koşuyorsam Edirne’de de aynısını konuşacağım. Bazen sizde kızacaksınız bana çünkü mesela dokunulmazlıklar konusunda ben bir partinin üyesiyim milletvekiliyim. Baktım partim yanlış yapıyor. Dedim ki kusura bakmayın ben yönetimin yaptığı yanlışı yapmayacağım. Doğru yolu birlikte bulacağız. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz… (‘Selo’ya özgürlük’ sesleri)

“CUMHURBAŞKANI ADAYI MI YOKSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MISIN?”

Bu 37. günümde 84. mitingim… Bu meydanlarda çiftçiye mazot 3 lira dedim… En düşük emekli maaşı bin 500 olacak dedim… Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak dedim. Gençlerin yurt sorununu iki yılda çözeceğim, tarikatlara muhtaç kalmayacaksınız dedim. Her mahalleye bir kreş; çocuk kreşe, kadın işe dedim… Her yıl 10 bin üniversite öğrencisini yurt dışına doktoraya göndereceğim dedim… Merkez Bankası başkanı bağımsız olacak dedim… Projeler anlattım… Bütün bunları söylerken Erdoğan da 3 proje söyledi. Bir… ‘Kıraathane’ dedi. İki… ‘Stadyum’ dedim… Üç… ‘Park’ dedi. Be mübarek! Sen cumhurbaşkanı adayı mısın? Belediye başkan adayı mısın? İnternet var mı belli değil. Kekler bedava diyor. Ben ustayım diyordu, meğer kek ustasıymış. Diyarbakırlılar gündüz kek yemek isteyen Erdoğan’a versin… İş isteyen, aş isteyen bana oy versin.

“MARMARİS’TEKİ O YAZLIK SARAYI ENGELLİ ÇOCUKLARA VERECEĞİM”

Erdoğan’la benim aramdaki farkı anlatayım… Erdoğan kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor; ben sizin bildiğiniz siyah çay içiyorum… Erdoğan sarayda bıldırcın besliyor; ben sizin gibi bakkaldan aldığımız yumurtaları yiyorum… Erdoğan yedi yıldızlı sarayında iftar yapıyor; ben yeryüzü sofralarında… Yani Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim. Ankara’da sarayı var yetmedi, İstanbul’da 5 sarayı var. Bir de şimdi Marmaris’e yazlık yaptırıyor. Size sözüm olsun. Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda o yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim.

Her şeyi aldılar dışarıdan kuru fasulye, mercimek, bezelye, et, saman sonunda çöp aldılar çöp… Çin’den çöp aldılar. Aklı sıra ‘Bay Muharrem… Bay Muharrem..’ gidiyor. Erdoğan ‘Bay Muharrem…Bay Muharrem…’ deme millet sana ‘bay bay Erdoğan’ der görürsün.

(Montajlanmış cami fotoğraflarını ekrandan göstererek) Şimdi almışlar bisikletli fotoğrafımı, camiye yerleştirmişler. Sizce 81 milyonun içinde camide zeybek oynayacak insan var mıdır? Bence de yoktur. Ama öyle zavallı ki bunlar. Ben o zeybeği oğlumun düğününde bir de Aydın’da oynadım. Cumhurbaşkanı olarak geldiğimde bir daha ki sefere Diyarbakır’da oynarım merak etmeyin.

Sizden bir şey istiyorum. Bana sorarsanız ‘bu iş oldu mu’ diye bence oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan Diyarbakır’dan neşeli ayrılacağım. Sokakta yolda gördüğüm çok güzel şeyler oluyor Diyarbakır’da.. Sağ olun, var olun elleriniz dert görmesin.”

Konuşmasından sonra kalabalıkla selfie çektiren İnce, beyaz güvercin uçurdu.