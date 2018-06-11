Ülkü İnce, Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti

Diyarbakır'a miting için giden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce, CHP Eskişehir milletvekili Gaye Usluer ile birlikte cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti. Ülkü İnce, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bu siyasi bir görüşme değildi. İnsani bir görüşme, Başak hanım öğretmen biliyorsunuz. Ben de öğretmenim. Bir kadın dayanışması, bir öğretmen dayanışması şeklinde yaptık" dedi.

Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’ndaki miting alanına eşi Muharrem İnce ile giden Ülkü İnce, kalabalığı selamladıktan sonra CHP’nin Eskişehir milletvekili Gaye Usluer ile birlikte HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti.

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Basın mensuplarının alınmadığı ziyaret, yaklaşık 20 dakika sürdü.

“EMİNE HANIMI DA ZİYARET EDERDİM”

Ziyaretten sonra evden ayrılan Ülkü İnce, gazetecilerin sorusu üzerine, “Muharrem bey Ankara’da bir programa yetişmesi gerekiyordu. O miting yaparken ben bu boşluğu değerlendirdim. Başak hanımla kısa bir görüşmemiz oldu. Gayet güzel, bu siyasi bir görüşme değildi. İnsani bir görüşme, Başak hanım öğretmen biliyorsunuz. Ben de öğretmenim. Bir kadın dayanışması, bir öğretmen dayanışması şeklinde yaptık. Sayın Emine Hanım aynı durumda olsa onu da ziyaret ederdim. Sayın Karamollaoğlu’nun eşi aynı durumda olsaydı onu da ziyaret ederdim. Gayet güzel sohbet ettik, çıktık” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Başak Demirtaş ise sosyal medya hesabından, paylaştığı mesajında, “Siyaset düşmanlıkları değil, dostlukları büyütmelidir. Seçimlerden sonra da herkes birbirinin yüzüne bakabilmelidir. Her şey oy değildir, oydan daha kıymetlidir insani değerlerimiz. Ülkü Hanım ve Gaye Hanım’a, dayanışma ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. DHA