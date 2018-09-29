Son dakika… Sedanur Güzel cinayetinde flaş gelişme

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığını bildirdi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı" dedi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel’in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolan Sedanur Güzel’in cesedinin 23 Eylül günü aynı köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunduğu hatırlatıldı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Soruşturma çerçevesinde gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel’in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir.” bilgisi paylaşıldı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha tutuklandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ceza infaz kurumuna gönderildiği kaydedildi.

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Olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü duyurulan açıklamada, yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel’in öldürülmesine ilişkin çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, “Öldürülen Sedanur Güzel’in cinsel istismara uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı. Konuya ilişkin araştırma sürüyor.” dedi.

Camgöz, soruşturmanın Kağızman Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, olayla ilgili tutuklu sayısının 3’e yükseldiğini söyledi. AA