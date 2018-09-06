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Son Dakika…Beylikdüzü’de fabrika yangını

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan bir fabrikanın depo kısmı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Çatalca, Hadımköy, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Kocasinan ve Kıraç’tan itfaiye ekipleri sevk edildi.

android-time 07:55 6 Eylül 2018
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Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan bir fabrikanın depo kısmı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Çatalca, Hadımköy, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Kocasinan ve Kıraç’tan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çalışanlar ve çevredeki fabrikaların çalışanları dışarı çıktı. Kimyasal maddelerin de alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA

AA

DHA

DHA

DHA

Son güncelleme: android-time 09:1306.09.2018
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