Suriyeliler kantonu… Türkler kaçıyor!

Samsun'da yaşayan yaklaşık 30 bin mülteci kent merkezinde küçük kantonlar oluşturmaya başladı. Türkler de bölgeyi terk etti. Kendilerine ait işyerleri açan çoğunluğu Suriyeli mülteciler için özel poliklinik bile var.

Ortadoğu’daki iç karışıklıklar nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelen çoğunluğu Suriyelilerin oluşturduğu mülteciler, kendi yaşam alanlarını oluşturmayı sürdürüyor.

Samsun’da da yaklaşık 30 bin mülteci bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu merkez ilçe olan İlkadım’da yaşıyor.

Kentin tam merkezinde küçük küçük kantonlar oluşturan mülteciler; kendilerine ait berber, kahvehane, lokanta, telefoncu, emlakçılık, fırın gibi iş yerleri açıyor.

Arapça levhalar asarak ticaret yapan mültecilere ait dayanışma dernekleri ve özel poliklinikleri bile var. Bazı Türk işletme sahipleri de kazançlarını arttırmak için Arapça levhalar kullanıyor.

TÜRKLER MAHALLEDEN KAÇIYOR

Kent merkezinin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında yoğun bir şekilde yaşayan mülteciler nedeniyle, bu bölgelerde özellikle kirada oturan Türk aileler başka yerlere taşınıyor. İş yerleri olanlar ise dükkanlarını başka yere taşıyor. Boşalan daire ve dükkanlar ise kısa içerisinde mülteciler tarafından tutuluyor.

Samsun Valisi Osman Kaynak kısa bir süre önce yaptığı açıklamada il genelinde yaklaşık 30 bin mülteci bulunduğunu ve 8 bin civarında çocuğun da eğitim aldığını açıklamıştı.