TOKİ sur manzaralı ofis ve banka yapacak

Bizans’tan kalma tarihi eserlerin etrafı beton yığını olacak. İstanbul Zeytinburnu sınırlarındaki bölümünün imar planları TOKİ tarafından değiştirildi. İBB’nin onayladığı planda 94 dönümlük tarihi araziye üniversite, ofis, banka ve düğün salonu yapılacak...

İstanbul'un binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surların Zeytinburnu sınırlarındaki bölümünün imar planları değiştirildi. TOKİ, 94 bin 405 metrekarelik Yenikapı Mevlevihanesi koruma alanı için yeni plan hazırladı. Yeni plana göre; alana; ticaret-konut, üniversite, park, meydan, mezarlık ve yol fonksiyonları verildi. Plan değişikliğini İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Bölge Kurulu uygun bularak kararını İBB'ye bildirdi. İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu da plan değişikliğine onay verdi.

94 dönümlük alanın “ticaret ve konut” yapılmak için ayrılan bölümünde inşaat hakkı yani emsal 1 olarak belirlendi. Bu fonksiyona sahip alanda bankalar, ofisler, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, restoran, gazino, düğün salonu gibi ticari birimler yapılacak. Üniversite alanında yurt, yemekhane, lokanta, kafeterya gibi birimler inşa edilebilecek. Bu alanda emsal 1, kat yükseklik sınırı 4 olacak. Planlama alanındaki meydan kamuya terk edilecek.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu kararı sert eleştirdi. Bu bölgenin Yenikapı Mevlevihanesi ve sur koruma alanı içinde olduğuna dikkat çeken Hacıalioğlu, “Bakanlık bir gecede burayı üniversite alanı ilan etti. Ne Zeytinburnu Belediyesi'nin ne İBB'nin haberi vardı. İBB olarak planları kurula göndermekten başka işlevimiz yok. Şimdi TOKİ, korunması gereken bu tarihi alanı inşaata açıyor” dedi.

DERENİN GEÇTİĞİ BÖLÜMDE TAŞKIN RİSKİ VAR

İBB Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, plan değişikliği ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Emlak Müdürlüğü'nden görüş alınmadığı vurgulandı.

İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünde alanın bir kısmından 10. Yıl Deresi'nin geçtiği ve “Taşkın önlemli yapılaşma alanı” olarak plana işlenmesi gerektiği kaydedildi.