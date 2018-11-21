Tuzla’da plastik boya fabrikasında korkutan yangın

Tuzla'da bulunan bir plastik boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, Tuzla Orta Mahalle Atayol Caddesi üzerinde bulunan plastik boya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Atayol Cadde üzerinde bulunan plastik boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'den itfaiye grupları sevk edildi.

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2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydan geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. İHA