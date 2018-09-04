Ünlü profesörün eşi Doğu Türkistan’da ‘mahsur’ kaldı!

Türkiye'nin sayılı "Eski Türk Dili profesörlerinden" olan Erhan Aydın’ın Doğu Türkistanlı eşine Çinliler yurt dışına çıkış yasağı koydu. 5 aydır Doğu Türkistan'dan çıkmasına izin verilmeyen Mihriban Aydın için eşi Erhan Aydın da seferber oldu. Çinlilerin Mihriban Aydın'ın 'neden bırakmadıkları' henüz bilinmiyor.

Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Eski Türk Dili Profesörü Erhan Aydın'ın Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü eşi Mihriban Aydın, 5 ay önce gittiği Çin'den geri dönemedi.

Aydın'ın eşinin geri dönüşüne Çin makamlarının izin vermediği öğrenildi.

Kendisi gibi akademisyen olan eşinin Türkiye’ye dönüşüne izin verilmediğini belirten Prof. Aydın, tüm girişimlerine rağmen aylardır bir sonuç alamadığından yakındı.

“UYGURLU OLMASIYLA İLGİLİ DEĞİL”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Erhan Aydın, eşi Mihriban Aydın’ın 5 aydır Çin’de tutulmasına ilişkin “Öncelikle konunun Doğu Türkistan ve Uygur zulmü teması ile ilgisi yok.” dedi.

9 NİSAN’DA GİTTİ GERİ DÖNEMEDİ!

Eşinin Doğu Türkistan Türklerinden olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirten Aydın “2013-2014 yıllarında Pekin’de bulunan Minzu University of China (中央民族大学) çalışırken hem Çin hem de Türkiye yasalarına göre evlendik ve 5 yıldır evliyiz. Eşim de bir akademisyen ve burada adeta Çin’in kültür elçisi gibi çalıştı. 9 Nisan’da, annesinin rahatsızlığı sebebiyle 1 haftalığına Urumçi’ye gitmişti. Ancak Çin makamları, evli olmamızı ve Türkiye’de akademisyen olarak çalışmasını hiçe sayarak geri dönüşüne izin vermedi. Evliliğimizi ve Türkiye'de çalıştığını gösteren evrakları Çin büyükelçiliğine onaylatıp aylar önce gönderdim, ancak hâlâ bir sonuç elde edemedim. 5 aydır sebepsiz yere bekletiyorlar. Bugün yarın deniyor ama neticede 5 aydır eşimi göremiyorum. Biz Çin-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesi için çok şeyler yaptık. Çin’in aleyhinde hiçbir siyasi görüşümüz bulunmamaktadır. Bir an önce eşimin Türkiye’ye dönebilmesini istiyorum.” diye konuştu.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ AMA…

Çin’deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’den bulunan Mihriban Aydın’ın, Türkiye’ye dönebilmesi için Dışişleri Bakanlığının da çalışma başlattığı ve konunun incelendiği öğrenildi.