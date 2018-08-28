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Üsküdar’da sahil vurmuş ceset bulundu

Üsküdar sahiline vurmuş bir ceset bulundu. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi morga kaldırıldı.

android-time 20:56 28 Ağustos 2018
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Üsküdar sahiline vurmuş bir ceset bulundu. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi morga kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nin bulunduğu bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde gezmeye çıkan vatandaşlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedi kıyıya çıkartıp şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 22:1828.08.2018
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