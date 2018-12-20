Üşümezsoy: Beklenen İstanbul depremiyle alakalı değil

Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Çınarcık'ta bu sabah meydana gelen depremin beklenen büyük İstanbul depremi ile ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Çınarcık'taki fay hattını detaylarıyla anlatan Üşümezsoy "Ancak Çınarcık hattında 6,5 üstüne çıkan depremler olabilir" dedi.

İstanbul'dan geçen fay hattının 3 bölümünden 2'sinin kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy; 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Çınarcık hattında artçı sarsıntıların olduğunu hatırlattı ve “O dönem bu fay hattında seri halde 4,5’lik deprem kümeleri oluşmuştu” dedi.

“ÇINARCIK’TAKİ DEPREM İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKASI YOK”

Marmara’daki fay hatlarını detaylarıyla anlatan Üşümezsoy; Çınarcık’ta meydana gelen depremle ilgili “Büyük İstanbul Depremiyle ilgili değil” yorumunda bulundu. Kuzey Anadolu Fay hattı için “Dönerek hareket ediyor. Bu yüzden stres biriktiriyor” diyen Profesör Üşümezsoy olası bir 6,5 şiddeti üstü deprem için ise Mudanya’yı işaret etti.

KUMBURGAZ ÇUKURU

Marmara’daki kritik fay hatlarından birisinin de Kumburgaz çukuru olduğunu hatırlatan Üşümezsoy “Şu anda burada da bir hareketlenme söz konusu değil” dedi.

Üşümezsoy “Esenköy-Armutlu ve Bozburun’da çatallanan bu depremler 99’dan beri devam ediyor. Bunların Kuzey Marmara hattı ile ilgisi yok fakat olası İstanbul depremine baktığımızda; araştırmalar gösterdi ki Adalar fayı dediğimiz fay hattında stres yok. Diğer taraftan Tekirdağ Silivri- Saros fayları kırıldığı için burada olan bu depremler geleceği olan depremleri değil boşalım depremleri. Yılanın sürünmesi gibi fayın içindeki sürünerek enerjisini yok ediyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü; “Marmara bölgesine baktığımızda , 17 Ağustos'ta kırılan fay Körfez'de başladı. Bir ucu Düzce'ye bir ucu da Çınarcık'a gelen bir yırtılma oldu. Bütün Marmarayı kat edecek ve Mürefte hattından Saroz'a girecek 180 km'lik fay var. Bu fayın 1912'de Tekirdağ – Mürefte bölümü kırılmış, 1999'da Körfez bölümü kırılmış”