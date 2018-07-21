Uzun dönem askerlerden bedellilere tehdit

Uzun dönem askerler, kışlalarına gelecek olan bedelli adaylarını tehdit etti. Uzun dönem askerlerin çektiği video sosyal medyada olay oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüntülerle ilgili idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bedelli askerlik yapacaklar için 28 günlük temel askerlik eğitimi şartı getirilmesinin yankıları sürerken sosyal medyaya düşen bir video tartışmaya başka bir boyut kazandırdı. Askerlik görevini uzun dönem olarak yapan bir grup asker tarafından çektiği iddia edilen görüntülerde bedelli askerlik adaylarına yönelik tehdit ve hakaretler yer alıyor. Küfür, hakaret ve tehdit içeren video, bedelli askerliğe başvuracaklar tarafından “bu yüzden 28 günlük temel eğitim iptal edilmeli” mesajıyla paylaşıldı.

BEDELLİ ASKERLERE NELER YAPACAKLARINI ANLATTI

Videoda, kışlada olduğu anlaşılan bir grup uzun dönem asker, 28 günlüğüne birliklerine gelecek olan bedelli askerlere neler yapacaklarını küfürler eşliğinde anlattı. ‘Sabahın 3’ünde koğuşa itfaiye hortumu ile su basacağım’ diyen asker sözlerini “365 gün askerlik yapacağım benimle mi bot bağladı? O 25 gün onlara 250 gün gibi gelecek” diye sürdürdü. Askerin bu sözlerine arkadaşlarından da destek geldi. Görüntülerde bir başka asker ise “onlara her gün 8 saat nöbet tutturacağım” diyor.

TSK: İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.