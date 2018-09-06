Validen VIP araç açıklaması: Bir eksiklikti

Özel dizayn edilen VIP minibüsüyle gündeme oturan Kütahya Valisi kendisini "Bu tür bir aracın olmaması, devlet büyüklerinin ili ziyaretlerinde bir eksiklikti" diye savundu.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in makam minibüsünü VIP hale dönüştüren firma, reklamını yapmak için aracın fotoğraflarını sosyal medyadada yayınlayınca tartışmalar alevlenmiş, vatandaşlar “Ülke zorda, millet tasarruf yapıyor, Vali Bey ise VIP araç yaptırıyor” diyerek tepki göstermişti.

Vali Nayir, İl Özel İdare’ye ait minibüsün içerisine deri koltuklar yapılarak VIP araca dönüştürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“BİR EKSİKLİKTİ”

Minibüsün iç dizaynının yapılan ihalede en düşük fiyat olan 60 bin liraya tamamlandığını belirten Vali, açıklamasında bu tür bir aracın devlet büyüklerini ili ziyaretlerinde bir eksiklik olduğunu savundu.

Kütahya Valiliği Basın Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde öne çıkan haber ve yorumlarda, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresinin bir aracına ait olarak şahsıma yönelik ithamlarda bulunulması nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. 31 yıldır yürüttüğüm, Mülki İdare Amirliğim boyunca, görev yaptığım çeşitli yerlerde hizmetinde bulunduğum vatandaşlarımız ve birlikte çalıştığım arkadaşlarım kamu kaynaklarının hesaplı ve tasarruflu kullandığım hususunu önceliklendirdiğimi bilirler. Valiliğimizin kullanımında bulunan makam aracımız 2008 modeldir. Bahse konu araç ise İl Özel İdaremize ait 2014 model minibüs bir araçtır. İlimiz sınırları içerisinde, gerek heyet çalışmaları gerekse Devlet Büyüklerinin ziyaretleri esnasında hizmete özel kullanılan bu tür bir aracın eksikliği dolayısıyla, anılan zamanlarda diğer kurumlara ait minibüs kullanılmaktaydı. Müteaddit defalar görev çakışması yaşandığından yeni bir araç alınması yerine İl Özel İdaremize ait bu aracın hizmete hazır hale getirilmesi için 19.04 2018 tarihinde başlatılan süreçle, 60.000 Türk Lirası karşılığı ihale edilip, 20.07.2018 tarihinde teslim alınmıştır. Bu meseleyi, hem hizmetlerin yürütülmesi hem de tasarruf açısından değerlendirmişken kamuoyuna bu salik ile yansıması Devletine ve Milletine karşı sorumlu bir kişi olarak beni fevkalade üzmüştür.”